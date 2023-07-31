Брюссель и Манила возобновят переговоры о свободной торговле

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Первый за 60 лет визит главы Еврокомиссии на Филиппины - стороны собираются возобновить переговоры о свободной торговле

Евросоюз намерен возобновить переговоры с Филиппинами о заключении амбициозного соглашения о свободной торговле. Об этом Урсула фон дер Ляйен объявила вместе с президентом Фердинандом Маркосом-младшим в Маниле. Торговые переговоры с ЕС зашли в тупик при его предшественнике Родриго Дутерте.

Это первый визит председателя Еврокомиссии на Филиппины за 60 лет.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:"Наши команды прямо сейчас приступят к работе по созданию необходимых условий, чтобы мы могли вернуться к переговорам. Соглашение о свободной торговле имеет огромный потенциал для нас обоих с точки зрения роста и создания рабочих мест".

Фердинанд Маркос-младший, президент Филиппин: "Я приветствую проведение в этом году переговоров между Еврокомиссией и Филиппинами по заключению соглашения о свободной торговле между Филиппинами и ЕС".

Урсула фон дер Ляйен и Фердинанд Маркос-младший также подписали соглашение о содействии развитию "зеленой" экономики на Филиппинах. Оно реализуется в рамках европейской инициативы, которая помогает странам-партнерам в создании инфраструктуры для борьбы с изменением климата. В данном случае речь идет о борьбе с пластиковыми отходами в море.