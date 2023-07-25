Брюссель требует, чтобы пользователи могли сами заменять аккумуляторы в мобильных устройствах. Пока же в ЕС ежегодно выбрасывается 150 миллионов смартфонов.

Представим, что каждый сможет самостоятельно и без труда заменять в смартфоне, ноутбуке или планшете батарею, которая со временем изнашивается и теряёт свою емкость. Именно этого добиваются учреждения Евросоюза, чтобы облегчить переработку отслуживших свой век электродеталей и строить экономику замкнутого цикла. Изначальная конструкция многих мобильных устройств должна позволять вскрывать их с помощью простого ручного инструмента. Но производители иногда идут на хитрости, чтобы затруднить для пользователя такую операцию.

Арег Бадалян из мастерской Fix Fox (Брюссель):

«Каждый раз, когда мы хотим извлечь батарею, мы немного нагреваем заднюю стенку панели, чтобы сделать электронную плату более гибкой и не отрывать от неё другие компоненты, помимо аккумулятора. Например, вместе с ним можно ненароком оторвать камеру. Так нужно делать это осторожно и избегать таких маленьких ловушек".

В новых правилах указано, что замена батареи не должна требовать применения тепла или растворителя для разборки устройства. Пользователю также не нужны специальные инструменты.

«Некоторые бренды предлагают для этого тонкие отвертки особой формы, которые легко ломаются и не подлежат ремонту. Это не очень экономично, когда каждый раз приходится покупать новую такую отвертку".

Но производители по-прежнему смогут прикреплять более мелкие детали к батарее, чтобы затруднить её извлечение и починку. Наконец, её трудно заменить на подобную батарею другой фирмы. Иногда при попытке это сделать специальная программа предупреждает, что аккумулятор должен соответствовать бренду. Это часто пугает потребителей, которые бояться повредить устройство или потерять гарантию.

Брюссель требует к 2027 году запретить такие уловки и обеспечить легкую установку новых или отремонтированных аккумуляторов. При этом нужно будет собирать 63% старых. Всё это позволит сократить количество электронные отходов. Пока же в ЕС ежегодно выбрасывается более 150 миллионов смартфонов.