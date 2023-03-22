Европейцам обеспечат право на ремонт бытовой техники

Ремонтировать бытовые приборы вместо того, чтобы их выбрасывать и покупать новые — этот традиционный подход может возродиться в Евросоюзе. Он сулит большую экономию материалов и энергии. В Брюсселе специалисты из движения за хозяйство замкнутого цикла дают вторую жизнь технике, отслужившей положенный ей срок, но ещё годной.

Дэни Чоуха, генеральный директор Circular.Brussels:

«Мы собираем бывшие в употреблении машины, посудомоечные и стиральные, чтобы их починить и подновить. Когда это сделано, мы раздаем их людям, которым трудно платить за энергию, и которые не могут позволить себе новые машины».

За последние 3 года эти техники также отремонтировали более 5000 компьютеров и распределили их среди студентов, учебных ии общественных организаций. Без их усилий эта начинённая металлами и пластмассой электроника могла бы угрожать здоровью людей.

Дэни Чоуха, генеральный директор Circular.Brussels

«Теперь люди осознают опасность этих машин, если они выбрасываются на свалки или не перерабатываются. Люди также знают, что ноутбук, проработавший один или два года, можно легко починить, поэтому я думаю, это имеет отношение в основном к осведомленности".

Ставшее ненужной и не сданное в утиль оборудование ежегодно превращается в Евросоюзе в 35 млн тонн твёрдых отходов и 261 млн тонн углекислого газа. Согласно новому предложению Еврокомиссии, потребители должны иметь больше возможности для ремонта, в первую очередь, телевизоров и стиральных машин, а затем и всех бытовых машин.

В течение двух лет установленного законом гарантийного срока производитель должен бесплатно чинить такие свои товары, если это не будет стоить больше, чем их замена. А по истечении 5 или 10 лет такой ремонт будет производиться за счет потребителя.

Дидье Рейндерс, еврокомиссар ЕС по вопросам юстиции:

«Чтобы обеспечить низкую стоимость, мы пытаемся организовать новую экосистему для малых и средних предприятий, вовлеченных в систему ремонта и поставки запчастей. Производитель будет обязан раскрывать информацию о продукте, о способе ремонта продукта. Ещё многие МСП смогут подключиться к ремонтному процессу".

Новые правила могут вступить в силу через два года после их одобрения Европейским парламентом и странами-членами ЕС. Возможно, возразят производители, которым часто выгодно продавать новые изделия, когда ломаются старые.