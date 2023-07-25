Euronews

Присяжные вынесли вердикт по делу о терактах в Брюсселе 2016 г.

Шестеро фигурантов дела о терактах в брюссельском аэропорту и метро 2016 г. признаны виновными. В их числе – Салах Абдеслам, уже приговорённый к пожизненному заключению во Франции за организацию терактов в Париже.

Это был крупнейший суд в истории Бельгии. Слушания длились более полугода. Присяжные с начала июля готовили ответы на около 300 вопросов, важных для вынесения вердикта.

Наказание будет определено в ходе отдельного разбирательства, которое намечено на сентябрь. Обвиняемым грозят десятки лет лишения свободы.

Теракты в Брюсселе 22 марта 2016 унесли жизни 32 человек. Трое террористов-смертников устроили взрывы в терминале столичного аэропорта и на станции метро «Малбек». Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Исламское государство».