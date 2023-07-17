Статистика подтверждает рост в Евросоюзе стоимости жизни

Впервые за десятилетие в Евросоюзе образовался дефицит торгового баланса

Новые данные, опубликованные агентством Eurostat, показывают, как "кусает" граждан Евросоюза кризис стоимости жизни. Цены выросли в 2022 году на 9,2%. Особенно подорожали счета за жилищно-коммунальные услуги. За ними по темпам роста следуют расходы на транспорт и продукты питания.

Наиболее высокие темпы инфляции наблюдаются в странах Балтии. В Эстонии она достигла ошеломляющих 19,4%.

В 2022 году каждому пятому жителю ЕС угрожала бедность, каждый третий не мог оплатить неожиданный присланный счёт.

Впервые за десятилетие в ЕС образовался дефицит торгового баланса. При этом больше 20% импортных товаров поступало из Китая, а большая часть экспорта из ЕС направлялась в Соединённые Штаты.

Посмотрите видеосюжет на эту тему.