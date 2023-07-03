Остров Мадейра переходит на возобновляемые источники энергии, сочетая традиции и инновации

Власти португальского острова Мадейра рассчитывают, что уже в этом году смогут обеспечивать жителей водой и энергией на 50% с помощью возобновляемых источников энергии. Это станет возможным не в последнюю очередь благодаря политике сплочения ЕС.

В Атлантическом океане находится маленький кусочек Португалии - вулканический архипелаг Мадейра, расположенный в 660 км от побережья Африки.

Как обеспечить водо- и электроснабжение жителей острова, который так далеко от континента? На фоне глобального изменения климата с помощью одного из проектов ЕС была оптимизирована работа гидроэлектростанции Socorridos для обеспечения населения электричеством и водой круглый год.

"Идея заключалась в том, чтобы собирать воду с северного побережья и транспортировать ее на южное, где живут люди. Благодаря насосной станции у нас теперь больше водных ресурсов. Мы накапливаем воду на вершине горы и собираем ее здесь, на более низком уровне. Потом перекачиваем, теряя как можно меньше ресурсов", - объясняет один из руководителей компании Empresa de Electricidade da Madeira (ЕЕМ) Антонио Мануэль Понтес Леса.

На острове давно осознали необходимость транспортировки воды с горного севера на более сухой юг. Некоторые из каменных каналов датируются пятнадцатым веком. Их протяженность около двух тысяч километров.

"У нас была возможность хранить лишь небольшой объем воды. Мы построили туннель длиной пять с половиной километров, чтобы доставлять воду и хранить ее выше по течению от нашей гидроэлектростанции. Она начала работу раньше, до этого проекта. Нам также пришлось сделать трубопроводы в горе, что оказалось самой сложной проблемой", - рассказывает глава отдела качества, экологии и безопасности EEM Беатрис Родригеш Жардим.

Благодаря этому проекту, доля производства энергии с помощью возобновляемых источников на острове теперь составляет 33 процента. Энергия ветра используется для того, чтобы при необходимости направлять воду, накопленную на электростанции, в резервуар на холме.

Вода здесь очищается, чтобы ее могли пить местные жители, а также для нужд сельского хозяйства.

"Этот объем воды ночью переносится на возвышенность, а днем проходит через турбины. Скажем так, это стратегический объем для достижения круговорота воды при производстве энергии", - говорит Нуну Жорже Перейра, один из руководителей компании Águas e Resíduos da Madeira (ARM), которая отвечает за управление водными ресурсами на Мадейре.

Общая стоимость проекта почти 35 млн евро, примерно половина была предоставлена по линии Европейской политики сплочения.

Юг острова - самый засушливый район и, следовательно, самый проблемный. Франсишку Гонсалвеш Фариа выращивает на острове бананы. С тех пор как работу ГЭС Socorridos оптимизировали, он спокоен, даже когда стоит засуха.

"Я выращиваю 18 тонн бананов, полив осуществляется каждые 11 дней в течение четырех с половиной часов. Раньше это была тяжелая работа, но сейчас ситуация значительно улучшилась. Вода поступает в туннели и доходит до плантации быстрее", - рассказывает фермер**.**

Проект отмечен престижной премией Regiostars, как один из лучших за последние 15 лет.