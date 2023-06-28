Брюссель приглашает мировые столицы сообща решить, как остановить изменения климата. Для этого можно применить геоинженерию. Это спорная пока технология воздействия на планету

Могут ли люди управлять погодой, успешно бороться с изменением климата и спасать планету от перегрева? Для достижения этих целей Европейская комиссия начала в среду изучать возможность применение новой и спорной пока технологии под названием "геоинженерия".

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс:

"Мы отмечаем, что геоинженерия обсуждается и исследуется в нескольких частях мира, и что некоторые считают её потенциальным будущим ответом на изменение климата. Это проблема с глобальным измерением и значительными рисками. Никто не должен в одиночку проводить эксперименты над нашей общей планетой".

Но что такое геоинженерия, и как она может манипулировать экологическими процессами на Земле? Исследователи уже работают над несколькими типами технологий для снижения температуры воздуха, воды и суши.

Одна из них называется "инъекция стратосферного аэрозоля". Это означает разбрасывание с помощью авиации крошечных частиц, которые отражают солнечный свет обратно в космос. Но, по мнению специалистов, для этого потребуются сотни, а то и тысячи особо оборудованных самолетов, работающих годами.

Ещё есть осветление морских облаков, которое является попыткой повысить отражательную способность водяной взвеси и пара с помощью химических веществ, распыляемых с кораблей. Всё это похоже на попытки укрыться от нашего светила огромным зонтом.

Но значительная часть научного сообщества с сомнением относится к этим технологиям. Профессор геофизики Утрехтского университета Фрэнк Бирманн и 450 его коллег направили в Брюссель открытое письмо, в котором выразили свою озабоченность последствиями такого вмешательства в природные процессы:

«Неопределенности по поводу управления Землёй не могут быть устранены с помощью исследований, потому что об эффективности этих технологий можно судить только после их глобальной проверки. Нельзя избавиться от всех неопределенностей с помощью в лабораторных испытаний. Малые эксперименты не могут создать полную картину и предупредить об опасностях, которые возникнут в результате применения этих технологий в планетарном масштабе в течение многих лет. Социологи обеспокоены геополитическим риском. Что произойдет, если некоторые страны попытаются это сделать в одиночку?"

Об этом много спорят в научных кругах Соединённых Штатов. А Европейская комиссия считает, что эту тему следует обсудить на самом высоком международном уровне. Брюссель приглашает мировые столицы решать, как можно воздействовать климат сообща.