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Против изменений климата Еврокомиссия хочет применить геоинженерию

Конденсационный след самолёта. Так может выглядеть противосолнечное распыление
Конденсационный след самолёта. Так может выглядеть противосолнечное распыление Авторское право Michael Probst/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
 Maria Psara

Брюссель приглашает мировые столицы сообща решить, как остановить изменения климата. Для этого можно применить геоинженерию. Это спорная пока технология воздействия на планету

Могут ли люди управлять погодой, успешно бороться с изменением климата и спасать планету от перегрева? Для достижения этих целей Европейская комиссия начала в среду изучать возможность применение новой и спорной пока технологии под названием "геоинженерия".

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс:

"Мы отмечаем, что геоинженерия обсуждается и исследуется в нескольких частях мира, и что некоторые считают её потенциальным будущим ответом на изменение климата. Это проблема с глобальным измерением и значительными рисками. Никто не должен в одиночку проводить эксперименты над нашей общей планетой".

Но что такое геоинженерия, и как она может манипулировать экологическими процессами на Земле? Исследователи уже работают над несколькими типами технологий для снижения температуры воздуха, воды и суши.

Одна из них называется "инъекция стратосферного аэрозоля". Это означает разбрасывание с помощью авиации крошечных частиц, которые отражают солнечный свет обратно в космос. Но, по мнению специалистов, для этого потребуются сотни, а то и тысячи особо оборудованных самолетов, работающих годами.

Ещё есть осветление морских облаков, которое является попыткой повысить отражательную способность водяной взвеси и пара с помощью химических веществ, распыляемых с кораблей. Всё это похоже на попытки укрыться от нашего светила огромным зонтом. 

Но значительная часть научного сообщества с сомнением относится к этим технологиям. Профессор геофизики Утрехтского университета Фрэнк Бирманн и 450 его коллег направили в Брюссель открытое письмо, в котором выразили свою озабоченность последствиями такого вмешательства в природные процессы:

«Неопределенности по поводу управления Землёй не могут быть устранены с помощью исследований, потому что об эффективности этих технологий можно судить только после их глобальной проверки. Нельзя избавиться от всех неопределенностей с помощью в лабораторных испытаний. Малые эксперименты не могут создать полную картину и предупредить об опасностях, которые возникнут в результате применения этих технологий в планетарном масштабе в течение многих лет. Социологи обеспокоены геополитическим риском. Что произойдет, если некоторые страны попытаются это сделать в одиночку?"

Об этом много спорят в научных кругах Соединённых Штатов. А Европейская комиссия считает, что эту тему следует обсудить на самом высоком международном уровне. Брюссель приглашает мировые столицы решать, как можно воздействовать климат сообща.

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