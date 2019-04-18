Рейтинг свободы прессы: РФ между Бангладеш и Венесуэлой

Профессия журналиста становится все более опасной в современном мире. Ситуация со свободой прессы ухудшилась в странах Нового Света и Европы. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета международной неправительственной организации "Репортеры без границ". В опубликованном рейтинге - 180 стран.

Самыми благополучными для работы СМИ, названы государства Северной Европы - Норвегия, Финляндия и Швеция. В других европейских странах дела идут не столь хорошо. Так, Венгрия опустилась на 14 строчек.

Россия оказалась на 149 месте - между Бангладеш и Венесуэлой. Одна из самых нестабильных стран Южной Америки заняла 148-позицию. Россию критикуют за усиление давления на независимые СМИ и интернет. Турция - на 157 месте.

Кристина, Йовановски euronews: "В отчете говорится, что Турция является самой большой в мире тюрьмой для журналистов. Здесь за решеткой находятся по меньшей мере 68 представителей СМИ. Тюремное заключение грозит в том числе и турецкому представителю "Репортеров без границ".

США опустились в списке на три позиции и занимают 48 место. Помимо негативных высказываний президента Дональда Трампа в адрес журналистов, на рейтинг повлияло "беспрецедентное" по словам экспертов количество угроз представителям СМИ.

У Бразилии 105 место: с момента избирательной кампании Жаира Болсонару, отмечается в докладе, пресса превратилась в излюбленную цель - как виртуально, так и физически. Замыкают список Китай, Эритрея, КНДР и Туркменистан. В Эфиопии и Гамбии после смены режимов ситуация со свободой прессы значительно улучшилась.