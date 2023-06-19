Ферма на крыше: опыт брюссельского FOODMET возьмут на вооружение другие страны

В Брюсселе на крыше крупнейшего рыночного комплекса FOODMET вот уже несколько лет успешно разводят форель и выращивают ароматические травы. Ферму отличает энергетическая автономность. Проект привлекает внимание экспертов со всего мира.

FOODMET - крупнейший крытый рынок фруктов, овощей и свежих продуктов в Брюсселе. В строительство здания вложены и средства ЕС, оно возведено с учетом принципов энергоэффективности.

Что на крыше?

Жемчужиной FOODMET стала городская ферма Bigh на крыше, она производит овощи и рыбу, используя тепло, выделяемое строением. Одри Буше, менеджер фермы, рассказывает об организации хозяйства. "Преимуществом для нас стало то, что мы находимся на крыше FOODMET, а это - продовольственный рынок с большим количеством холодильных камер. Они излучают тепло, и мы сможем использовать его и для обогрева теплиц, и охлаждения воды для рыбы", - комментирует она.

FOODMET реализован на базе рынка 19 века Marché des Abattoirs здесь, в Андерлехте, исторически бедной коммуне Брюсселя. С 2015 года в дополнение к открытым площадкам там построили крытое помещение с 40 отделами, где можно купить все, что угодно, а позднее разместили на крыше ферму. Ею управляет частная компания. Каждую неделю комплекс посещают более 100 тысяч человек. Среди них и эксперты со всего мира, которых, по словам Пола Тилеманса, специалиста по связям с общественностью, интересует система устойчивого энергопотребления FOODMET. "Здесь так много преимуществ: занятость, биоразнообразие, сбор дождевой и городской воды, превращение крыши в приятную городскую среду с фермами... Чтобы воспроизвести это в других городах, нужны и частные инвестиции, и госсубсидии", - перечисляет он.

Общий бюджет FOODMET - 18 миллионов евро, из которых 6 миллионов евро поступили по линии Европейской политики сплочения. Еще 1,4 миллиона добавлены на укрепление крыши и террас. Наконец, Брюссельский столичный регион внес свой вклад в размере 7,4 миллионов евро.

Экспериментальная ферма занимает часть крыши с 2018 года. Ежегодно она производит 200 тысяч горшков базилика и других ароматических трав и 20 тонн форели, ее разводят по методу аквапоники. Это означает, что вода, содержащая продукты жизнедеятельности форели, фильтруется и используется в качестве естественного удобрения для выращивания овощей. Жюльен Верлуп, менеджер по аквакультуре, поясняет: "Поскольку у нас замкнутый цикл, вода остается в системе: часть отправляется обратно после очистки, часть можно брать для полива растений".

Форель на ужин

Продукция с пилотной фермы не продается в FOODMET, но поставляется в супермаркеты и рестораны в радиусе 20 км от комплекса. Грегори Юон, ресторатор, приходит сюда, чтобы лично купить свежую форель. ее подадут посетителям заведения Jardin des Olives уже вечером. "Мы приходим сюда за рыбой, которая вечером окажется на тарелке гостей, - говорит он. - Мы находимся в 300-400 метрах от рынка, и сегодня у нас в меню - филе форели и ризоото с чернилами кальмара".

FOODMET с его городской фермой стал одним из лучших проектов престижного европейского конкурса RegioStars RegioStars за последние 15 лет.