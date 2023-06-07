Доля граждан Евросоюза, которые рассматривают Россию как противника или соперника ЕС, удвоилась до 64% с 2021 года. 48% опрошенных сказали, что их страна должна «иметь ограниченные отношения» с послевоенной Россией, а 18% выступают за разрыв с ней всех связей

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) сообщил в докладе, что европейцы рассматривают Китай скорее как стратегического партнёра, чем как соперника. Согласно опросу, проведённому Советом, большинство европейцев (60% респондентов в 11 странах ЕС) хотели бы сохранения нейтралитета в отношении возможного конфликта между США и КНР из-за Тайваня.

Как утверждают соавторы доклада в аналитической записке, это показывает, что мнение европейской общественности о Китае больше соответствует мнению президента Франции Эммануэля Макрона, чем председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая считает рискованным чрезмерное сближение ЕС с КНР.

Недавно Макрон сказал, что Европа не заинтересована в ускорении решения тайваньского вопроса. Французский лидер добавил, что ей не следует строго придерживаться курса Соединённых Штатов, и нужно «адаптироваться к американскому темпу" в развитии отношений с Китаем.

Несколько европейских лидеров, в том числе Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, недавно побывали в Пекине, причем одни рассматривали Китай как конкурента, а другие - как возможного делового партнёра.

Опрос ECFR показал, что Германия и Швеция занимают самую "ястребиную" в ЕС позицию в отношении Китая. В среднем 41% респондентов согласны на введение санкций против Пекина, если он начнёт поставлять оружие Москве.

Однако большинство опрошенных в Венгрии, Австрии, Италии и Болгарии заявили, что предпочли бы воздержаться от таких санкций.

Стратегическая автономия ЕС

Отношение европейцев к США как к союзнику улучшилось с 2021 года, но 3/4 респондентов согласились с тем, что Европа не может «всегда полагаться на США» и нуждается в собственных оборонных возможностях.

«Европейцы хотят, чтобы ЕС стал более самостоятельным во внешней политике и наращивал самозащиту, - сказала соавтор доклада Яна Пульерен. - Это не новые требования Союза и лидеров стран-членов, но они обострились в связи с войной в Украине и ростом напряженности между США и КНР».

Европейцы также выражают опасения, что если будущую администрацию возглавит Дональд Трамп, это ослабит союз безопасности ЕС с США.

Россия как «противник»

Опрос показал, что доля европейцев, которые рассматривают Россию как противника или соперника Еврооюза, удвоилась с 2021 года. Около 64% респондентов назвали Россию «противником» или «соперником», по сравнению с 36% в 2021 году.

Однако в Болгарии около 47% опрошенных заявили, что Россия является «необходимым партнёром», с которым Европа должна сотрудничать.

Социологические исследования неизменно свидетельствуют о солидарности европейцев с Украиной. Последний опрос Евробарометра, опубликованный 6 июня, показал, что более 2/3 граждан ЕС полностью или частично одобряют поддержку, которую оказывает этой стране Евросоюз.

Европейский Совет по международным отношениям также задавал вопрос о том, что будет дальше в отношениях их стран с Россией. В среднем 48% людей ответили, что после войны нужно «иметь ограниченные отношения» с Россией, а 18% заявили, что их стране следует «разорвать все связи».

В Болгарии большинство респондентов сказали, что у неё должны быть «отношения полного сотрудничества» с послевоенной Россией.

Опрос ECFR проводился онлайн среди более чем 16 тыс человек старше 18 лет в Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции.