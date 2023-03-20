Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. Сам факт этого визита называют важным сигналом для мирового сообщества.

На вторжения в Украину, ужесточения санкций против Москвы и объявления Путина в международный розыск российский и китайский лидеры обменялись заявлениями о значении двустороннего сотрудничества. Путин обещал рассмотреть «мирный план» КНР для войны в Украине, в котором говорится о прекращении огня и отказе от «менталитета холодной войны».

У нас очень много совместных задач, целей. Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением. Мы всегда открыты для переговорного процесса. Владимир Путин президент России

Си Цзиньпин подчеркнул, что не случайно выбрал Москву для своего первого заграничного визита после переизбрания на пост председателя КНР. Он назвал Россию и Китай «добрыми соседями».