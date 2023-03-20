Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина

Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си ЦзиньпинаКомментарии
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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. Сам факт этого визита называют важным сигналом для мирового сообщества.
На вторжения в Украину, ужесточения санкций против Москвы и объявления Путина в международный розыск российский и китайский лидеры обменялись заявлениями о значении двустороннего сотрудничества. Путин обещал рассмотреть «мирный план» КНР для войны в Украине, в котором говорится о прекращении огня и отказе от «менталитета холодной войны».
Си Цзиньпин подчеркнул, что не случайно выбрал Москву для своего первого заграничного визита после переизбрания на пост председателя КНР. Он назвал Россию и Китай «добрыми соседями».