Новый закон предусматривает охрану природы на 20% поверхности суши и моря ЕС к 2030 году. Сельскому хозяйству остаётся меньше места.

Европейские фермеры протестуют в Брюсселе против Закона о восстановлении природы. Он предусматривает защиту не менее 20% поверхности суши и моря ЕС к 2030 году. Сельскому хозяйству остаётся меньше места. Глава аграрного профсоюза Copa-Cogeca Пекка Песоненхочет, чтобы Еврокомиссия отозвала Закон:

"Закон снизит нашу способность производить продукты питания. Мы будем больше их импортировать. Поэтому многие НПО и организации гражданского общества видят в этом риск для наших стран. Мы хотим кормить европейских граждан, а новый закон серьёзно угрожает этой цели нашего сельского хозяйства".

В ЕС 81% территории имеет плохой природоохранный статус. Популяции пчёл, птиц и бабочек сокращаются. Страдают экосистемы. Этот вопрос обсуждается в Европейском парламенте. Правоцентристы решили в дебатах не участовать.

Бельгийский депутат из Европейской народной партии Том Ванденкенделар объясняет:

"Мы не против восстановления природы, мы против плохого законодательства, и именно поэтому ЕНП готова отклонить Закон о восстановлении природы в его нынешнем виде".

Этот закон является ключевым элементом "Зелёной сделки" ЕС. Левоцентристы, "зелёные" и некоторые либеральные евродепутаты хотят принять закон до конца нынешнего года.

Австрийская "зелёная" Сара Винер видит угрозу здоровью людей:

"Для продовольственной безопасности нам нужны экологические устойчивые системы, которые работают для всех. Мы - часть природы, и если природа вокруг нас больна, мы не можем оставаться здоровыми. Мы едим антибиотики, мы едим химикаты. Никто не хочет этого есть".

Это будет первый обязательный закон, требующий от всех 27 стран ЕС осуществления природоохранных мер. Установленный Брюсселем бюджет в 100 млрд евро поддержит эти усилия.