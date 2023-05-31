Евросоюз намерен увеличить производство белка из водорослей

Программа "Устойчивая голубая экономика ЕС" предусматривает добычу морепродуктов без ущерба для экосистем и окружающей среды

Страны Евросоюза намерены добывать больше белка и других питательных веществ из моря. В мире на аквакультуру приходится более половины потребляемых морепродуктов, а в ЕС - только 20%. Преодолеть такое отставание призвана программа, получившая название "Устойчивая голубая экономика".

Глава Комитета Европарламента по рыболовству Пьер Карлскинд:

"Нас заинтересовала идея морского планирования, когда известно, что в данном месте можно вести рыбный промысел, в другом месте нужно защищать экосистемы, а ещё где-то можно развивать аквакультуру. Водного пространства с питательными веществами хватит на всех. Нужно лишь сесть за стол переговоров, работать с исследователями и заставить всех, включая рыбаков, двигаться вперед правильным курсом".

Важнейший источник белка - это водоросли. Их сбор приносит 10 млн евро в год, прежде всего во Франции, Испании и Португалии.

Хелена Абро из Международной ассоциации добычи морских водорослей:

"Европа импортирует продуктов на основе морских водорослей на сумму около 600 млн евро в год. Цель в том, чтобы развернуть этот поток вспять. В настоящее время аквакультурой занимаются около 80 компаний, разбросанных по нескольким странам Евросоюза. При этом производство сосредоточено в основном на четырех видах водорослей, что позволяет развивать этот сектор как в Северной, так и в Южной Европе".

Профсоюзы призывают лучше регулировать производство белка, которое мало загрязняет окружающую среду.

Глава французского Союза производителей водорослей и морских растений Жан-Батист Валлерт:

"На уровне регулирования мы хотим иметь условия для честной конкуренции, правила должны быть одинаковыми для всех. Европа может создать такие условия. Мы хотим иметь легкий доступ к работе на море, в пресной воде и на суше, чтобы стимулировать создание компаний. Список пригодных для использования водорослей должен быть немного длиннее, чем сейчас. В Бретани у нас 700 видов водорослей, но только 40 видов разрешены для употребления в пищу человеком".

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