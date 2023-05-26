Программа "О положении Союза": Распространяются ли боевые действия за пределы Украины? Заботы ЕЦБ помимо инфляции. Штраф за злоупотребление личными данными. "Мы будем жить онлайн". Тайна Мадлен Макканн

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "В войне в Украине произошёл на этой неделе один из самых странных её эпизодов. В ходе дерзкой миссии группа антикремлевских боевиков-россиян пересекла границу между Украиной и Россией под Белгородом - и вернулась обратно. Они поразили цели и вынудили власти эвакуировать мирных жителей.

Москва заявила, что диверсию осуществили украинцы, большинство из которых якобы были убиты в ходе контртеррористической операции. Но один из отрядов, взявших на себя ответственность за нападение, отрицал факт потери кого-либо из своих людей. Вместо этого их командир Денис Никитин заявил, что они собираются совершать новые партизанские атаки на российские объекты и преследовать путинский режим:

«Мы боремся за свободу, мы боремся с несправедливостью. Мы боремся против пыток. Мы боремся против ужасных актов полицейской жестокости».

Противоречивые версии этой мутной истории многое говорят о дезинформации и пропаганде в этой войне. Они поднимают вопросы о возможном распространении боевых действий за пределы Украины.

Заботы ЕЦБ помимо инфляции

Тем временем Европейский Союз продолжает переваривать экономические последствия войны, особенно заоблачные потребительские цены.

Борьба с инфляцией — задача Европейского центрального банка, отметившего на этой неделе свое 25-летие.

На церемонии во Франкфурте выступавшие подчеркнули, что ЕЦБ столкнулся в последнее время с чрезвычайными обстоятельствами, и огромные проблемы ещё впереди.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард:

«Перед лицом меняющейся геополитики, цифровой трансформации и угрозы изменений климата, ЕЦБ будет вынужден отвечать на большее количество вызовов».

Штраф за злоупотребление личными данными

Одна из проблем «цифровой трансформации», о которой упоминала Лагард, это проблема неприкосновенности личных данных.

Ровно пять лет назад ЕС принял Общий регламент по защите данны (GDPR), чтобы обеспечить конфиденциальность граждан в их повседневном взаимодействии с цифровой экономикой.

Тем не менее, на этой неделе регулирующие органы ЕС наложили на Meta, материнскую компанию сети Facebook, рекордный штраф в размере 1,2 млрд евро за многолетнее нарушение действующих правил.

Является ли GDPR бумажным тигром или Meta — всего лишь один плохой парень, перешагнувший за дозволенные лимиты?

Ко мне присоединяется Изабель Роччиа, управляющий директор Международной ассоциации экспертов по конфиденциальности в Европе.

"Мы будем жить онлайн"

Гробе: Огромный штраф, которым обложили владельца Facebook Meta, — это хорошая или плохая новость для потребителей?

Рочча: Это, безусловно, большая новость, и не только для потребителей, но и для любой организации, которая полагается на передачу данных. Примечателен сам факт предъявления штрафа в 1,2 млрд евро. Это подчёркивает необходимость изменить поведение и практику в первую очередь Meta, но также и других организаций, которые передают данные.

Гробе: Meta, скорее всего, подаст апелляцию, и окончательное решение может занять месяцы, если не годы. Это не ослабляет эффект от решения?

Роччиа: Я не думаю, что это ослабит эффект от решения, которое было названо очень важным с самого начала. На его принятие ушло почти десятилетие, и это отражает постоянные трения между европейской и американской сторонами и сложность передачи данных через Атлантику. Видно, как сильно Meta заинтересована в этом участвовать. Но много вопросов возникло у самой компании. Я думаю, это в первую очередь подчеркивает уровень риска для бизнеса высоких технологий и то, как он смотрит на свои методы передачи данных.

Гробе: После решения Meta выступила с заявлением о том, что передача данных ограничивает риск разделения Интернета на национальные и региональные разрозненные хранилища, а также нанесения ущерба мировой экономике. Есть ли в этом смысл, и как вы относитесь к этому?

Рочча: Я думаю, мы должны предвидеть последствия этого решения и осторожно к ним относиться. Мы живем в условиях глобальной экономики, в основном онлайн. Мы будем жить онлайн. Мы должны признать этот факт. Во всем мире идёт дискуссия о том, как заставить разные юрисдикции работать вместе над этими цифровыми вопросами, особенно в отношении передачи информации. Это выходит далеко за рамки действующих законодательств о защите данных и конфиденциальности.

Гробе: Удар по Meta совпадают по времени с пятой годовщиной Общего регламента ЕС по защите данных, который многие считают глобальным эталоном. Но решение о штрафе стало лишь очередной страницей в затянувшейся саге, из-за которой многие компании оказались в правовом вакууме. Чего мы можем ожидать в будущем?

Роччиа: Регламенту GDPR действительно исполнилось пять лет, и он зарекомендовал себя эффективным законодательным актом. Мы видели решения судов. Мы постоянно сталкиваемся с указаниями регулирующих органов, потому что законодательство должно поспевать за эволюцией бизнес-моделей технологических компаний. Эти дискуссии необходимо продолжать, чтобы поддерживать регламент в свежем, работоспособном состоянии и действовать в соответствии с реальностью, с которой организации и потребители ежедневно сталкиваются онлайн.

Тайна Мадлен Макканн

Частная жизнь - это то, что перестало быть неприкосновенным у британской семье Макканн уже довольно давно - 16 лет назад, если быть точным. Именно тогда их трехлетняя дочь Мадлен таинственным образом исчезла из курортного отеля на юге Португалии.

На этой неделе поиски Мадлен возобновились по запросу немецких властей на отдалённом водоёме, примерно в 50 км от гостиницы, где в последний раз видели малышку.

Три года назад прокуратура Германии сообщила, что ведёт расследование в отношении заключенного немца, который в то время жил в Португалии. Полиция заявила о наличии у неё «конкретных доказательства» того, что он убил Мадлен. Тем не менее, её тело не обнаружено.

До сих пор неясно, приведут ли эти последние поиски к раскрытию одной из самых громких криминальных тайн на нашей памяти. Сегодня Мадлен исполнилось бы 20 лет".