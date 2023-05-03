Евросоюз увеличивает производство боеприпасов для Украины и себя

Еврокомиссия предложила выделить полмиллиарда евро на увеличение производства снарядов, ракет и патронов, чтобы помочь Украине в противостоянии с Россией и пополнить арсеналы стран-членов ЕС.

Еврокомиссия предложила выделить более 500 млн евро на увеличение производства снарядов, ракет и патронов, чтобы помочь Украине в отражении российской агрессии и пополнить арсеналы стран-членов ЕС. Брюссель представил в среду проект Закона о поддержке производства боеприпасов (по-английски сокращённо ASAP, что также значит "как можно скорее"). Он предусматривает дополнительное финансирование предприятий военно-промышленного комплекса.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что на нужды обороны будет использована часть средств, предназначенных на восстановление после пандемии:

«Что касается сроков производства, я бы сказал, что они не соответствуют нашим непосредственным потребностям. Поэтому нам необходимо подтолкнуть промышленную базу и изменить всю парадигму. Нужно больше работать на будущее. Кое-кто говорит за все союзные страны, что европейскую оборонку нужно перевести на чрезвычайный режим, а всё наше хозяйство - на военные рельсы. Но вообще-то, пока рано".

Увеличение производства боеприпасов является третьим элементом усилий ЕС по укреплению военного потенциала Украины. Ранее было решено поставить ей 1 млн артиллерийских снарядов натовского калибра 155-миллиметров.

Брюссельский эксперт по обороне Гарван Уолш напоминает, что Киев о них особенно просит:

"Это начало, но вряд ли этого будет достаточно. Количество боеприпасов, расходуемых в этой войне, огромно. Украина за пару недель выпускает больше артиллерийских снарядов, чем имеют в своём распоряжении британская и французская армии. Но задача не только поддержать Украину в бою. Нам нужно также пополнить собственные склады, чтобы снова иметь возможность вести интенсивную войну. Нам нужно наращивать производство и увеличивать наши запасы по сравнению с тем, что было года два назад».

Еврокомиссия и другие учреждения Брюсселя обещают покрыть до 60% расходов на конкретные проекты ВПК, а остальную часть денег должны будут предоставить страны-члены ЕС и их компании.

Брюссельский эксперт не ожидает увидеть на всех снарядах штамп «Сделано в Европе»:

«Думаю, нам нужно считать себя частью западного альянса. Он включает не только Соединённые Штаты и Великобританию или Канаду, но также Южную Корею и Японию. Южнокорейцы, например, начали строить танки для Польши. Они обладают такими производственнными мощностями, которых сейчас нет у европейцев. Но для нас тоже растёт рынок, но конкуренция на нём не слишком острая. В конце концов, все мы - развитые демократические страны, мы равняемся друг на друга во внешней политике. Так что для Брюсселя нет опасности в развитии сотрудничества в сфере оборонной промышленности с Сеулом или Токио так же, как и с Вашингтоном».

План снабжения Украины боеприпасами должен завершиться к июню 2025 года. В его осуществлении будут участвовать 11 стран-членов ЕС, имеющие возможность производить 155-мм артиллерийские снаряды.