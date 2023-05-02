В Кремле планируют увеличить выпуск боеприпасов

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Украина подготовила уже восемь добровольческих бригад «Гвардии наступления»

Украинская «Гвардия наступления» насчитывает уже восемь бригад: об этом заявили в Киеве. Эти части создаются из добровольцев на базе МВД Украины и, предположительно, примут участие в запланированном контрнаступлении.

В Кремле на этом фоне объявили о планах «в сжатые сроки» увеличить выпуск оружия и боеприпасов.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

«Предприятия выполняют государственный оборонный заказ в установленные сроки. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокточных средств поражения».

В Умани прощались с жертвами российского ракетного обстрела. В пятницу удар по жилому дому унёс жизни 23 человек, в числе которых были и дети.

Из районов Донбасса на этом фоне продолжается эвакуация мирных жителей. Местные власти сообщают, что в ряде случаев приходится применять меры принудительной эвакуации.