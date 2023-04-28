Ветряки для отопления или вентиляторы для охлаждения?

Программа "О положении Союза": После зерновой блокады - жара. Кому выгодна война в Украине? Зависимость от российского газа. Инвестировать в тепловые насосы. "Урна" для 650 тыс окурков

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "**Непривычно начинать программу с новостей о погоде, тем не менее... На этой неделе в Испании было 40 градусов по Цельсию, самая высокая температура в апреле за всю историю наблюдений. В некоторых районах воздух прогрелся на 20 градусов выше средних значений!

Это вызвало опасения по поводу лесных пожаров в стране, которая и без того настолько засушливая, что некоторые фермеры решили вообще не сажать никаких растений.

Испанский фермер Эдуардо Вера Кануто:

«Мы живем в тревожной ситуации. Нынешний сельскохозяйственный сезон выдался сложным, мы не сможем сеять рис. У нас было пять сезонов, и это будет шестой со многими трудностями».

Вы подумали, что это не политическая проблема? Подумайте ещё раз. Правительство Испании запросило чрезвычайные средства у Европейской комиссии, чтобы помочь своим фермерам.

После зерновой блокады - жара

Аномальная жара может привести к новым сбоям на сельскохозяйственных рынках ЕС, которые уже пострадали от зернового кризиса, спровоцированного войной в Украине.

Борьба с экстремальными погодными условиями теперь станет частью европейской климатической политики, которая также включает обеспечение энергетической безопасности.

На этой неделе в бельгийском портовом городе Остенде девять прибрежных стран договорились увеличить мощность ветряных электростанций в Северном море. Поставлена задача удвоить эту мощность до 300 гигаватт.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль:

«Потенциал, который у нас есть в Северном море для развития оффшорной ветроэнергетики, огромен. Это энергетика самого высокого качества в мире, способная шестикратно покрыть европейский спрос на электричество. Там огромный потенциал".

Европа сфокусировалась на возобновляемых источниках энергии, таких как энергия ветра. Это часть более широкой стратегии по достижению энергетической независимости и климатических целей блока, таких как поэтапный отказ от ископаемого топлива.

Но отчаянные попытки Европы найти замену российскому газу в прошлом году дали прямо противоположный результат: возрасли инвестиции в расширение импорта природного газа и его инфраструктуру - с потенциально разрушительными последствиями для «Зелёной сделки ЕС… и климата.

Кому выгодна война в Украине?

Это обвинение группа экологов выдвигает в представленном на этой неделе докладе под названием «Кому выгодна война: как газовые корпорации наживаются на войне в Украине».

Давайте поговорим об этом докладе с Сильвией Пасторелли. Это специалист по климатической и энергетической политике Евросоюза в организации "Гринпис".

Гробе: Этот доклад резко критикует реакцию ЕС на энергетический кризис, спровоцированный войной в Украине, даже назвав его «катастрофой из-за ископаемого топлива». Расскажите нам об основных выводах, что произошло?

Пасторелли: В двух словах, ответ Евросоюза на краткосрочный энергетический кризис - это долгосрочное помещение ископаемого топлива в хранилища с десятилетними газовыми контрактами. Наше исследование показывает, что правительства ЕС планируют создать столько мощностей по импорту сжиженного природного газа, что само их строительство увеличит выбросы парниковых газов в ЕС на эквивалент 950 миллионов тонн CO2 в год. Вдобавок ко всему, Союз проявляет лицемерие при импорте газа, полученного способом гидравлического разрыва пласта. Страны-члены ЕС одна за другой запрещали использование фрекинга из-за его сильного воздействия на окружающую среду. В Соединённых Штатах это воздействие ощущают сейчас общины в Луизиане, Нью-Мексико, Техасе, преимущественно афро-американцы и коренные жители.

Зависимость от российского газа

Гробе: «Гринпис» обвиняет правительства ЕС в сговоре с газовыми операторами в ущерб потребителям. Но не является ли это следствием сбоя с поставками, которого нельзя было допускать?

Пасторелли: Европа осознала суровую реальность своей огромной зависимости от получения ископаемого топлива из России. В качестве ответа нужно было срочно искать других поставщиков, заключать новые контракты, сосредоточить внимание на снижении спроса и ускорить поэтапный отказ от газа. Создаваемая инфраструктура не соответствует реальным краткосрочным потребностям Европы. Никакой терминал сжиженного газа, который будет введен в эксплуатацию в 2026 году или позже, не спасет от нынешнего кризиса.

Гробе: Как насчет этих новых терминалов СПГ, которые строятся в рекордно короткие сроки? Правительства ЕС называют их частью более широкого пакета мер энергетической безопасности будущего.

Инвестировать в тепловые насосы

Пасторелли: Это усугубляет климатический кризис, набивает карманы компаниям, работающим с ископаемым топливом, которые, как мы знаем, получают рекордные прибыли. Из-за этого задерживается необходимый переход к системе возобновляемых источников энергии, делает его более трудным и дорогим для народов. Нынешний кризис ясно показал, что наши представления об энергетической безопасности устарели. Нельзя защитить людей от потрясений системы, полностью основанной на ископаемом топливе. Не позднее 2035 года необходимо поэтапно отказаться от природного газа. Так что пора переосмыслить энергетическую безопасность.

Гробе: И, наконец, вы выступаете за удаление ископаемого топлива из политики. Что именно вы рекомендуете?

Пасторелли: Да, нам нужно исключить ископаемое топливо из политики так же, как это было сделано в отношении табака. Немыслимо, чтобы министры здравоохранения встречались с табачными лоббистами, сидели с ними на одних встречах, посещали их мероприятия - когда разворачивался планетарный кризис в области здравоохранения, вызванный курением. Поэтому сейчас: инвестируйте государственные деньги в отопление домов возобновлямыми источниками энергии и такими технологиями, как тепловые насосы. Преимущества люди смогут почувствовать сразу: чистый воздух, улучшение здоровья, более безопасная окружающая среда и шанс сделать планету более пригодной для жизни для всех.

"Урна" для 650 тыс окурков

Мы только что отметили на этой неделе День Земли. Вот вроде как забавный факт. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно во всем мире выбрасывается 4,5 триллиона окурков. Курение вредит не только вашему здоровью, но и окружающей среде.

Чтобы повысить осведомленность об этой часто упускаемой из виду форме загрязнения, португальские активисты борьбы с изменением климата собрали 650 тыс окурков и сложили их на центральной площади Лиссабона.

Проблема с бычками в том, что они не поддаются биологическому разложению и содержат много токсинов, тяжелых металлов и химикатов.

И, конечно же, в таких странах, как Португалия и Испания, сигареты могут вызвать лесные пожары, что также плохо для окружающей среды".