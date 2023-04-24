Дебаты Made in Europe блокируют план ЕС по поставкам боеприпасов Украине

Насколько европейским должно быть поставляемое Евросоюзом Украине оружие? Насколько важна маркировка Made in Europe в данной ситуации?

Именно этот вопрос сейчас занимает умы дипломатов в Брюсселе, которые продолжают торговаться по поводу технических деталей плана о совместной закупке боеприпасов для Украины на миллиард евро.

Несмотря на достигнутый месяц назад политический консенсус, предложение увязло в переговорах, и эта задержка резко контрастирует с событиями на поле боя.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открыто выразил разочарование затянувшимся обсуждением.

"Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями", - заявил Кулеба.

На следующий день после этого твита состоялся телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, который пообещал, что блок "сделает все возможное, чтобы добиться результата, причем быстро".

В основе ведущейся дискуссии лежит "стратегическая автономия" - политическая концепция, согласно которой Европейский союз должен стать более независимым и самостоятельным в вопросах обороны, где альянс с Соединенными Штатами на протяжении десятилетий определял условия.

Эта концепция, которая на данный момент скорее лишь теория, нежели политическая реальность, нашла свое отражение в схеме Брюсселя по закупке артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине противостоять наступлению российских войск.

Украина попросила ЕС ежемесячно поставлять более 250 тысяч таких снарядов, стоимость которых составляет от двух до четырех тысяч евро за единицу.

Первоначальный план ЕС предусматривал, что страны-участницы, вместе с Норвегией, будут покупать боеприпасы только у оборонных компаний, расположенных на территории блока, исключая оружейную промышленность партнеров, таких как США, Великобритания, Израиль и Южная Корея.

Однако в последние дни среди государств-членов ЕС появились разногласия по этому вопросу, в то время как по закону они должны единогласно принимать любые внешнеполитические решения.

Выступая на условиях анонимности, европейские дипломаты отмечают, что Франция одна из самых яростных сторонниц концепции "стратегической автономии".

Согласно версии, описанной дипломатами нескольких стран-членов ЕС, Париж требует, чтобы цепочка поставок для производства боеприпасов также была полностью европейской, включая закупки ключевых компонентов, необходимых для изготовления артиллерийских снарядов.

"Они хотят 100% цепочку поставок из ЕС", - сказал один из собеседников Euronews, выразив сожаление по поводу того, что было названо "бесконечными французскими поправками".

Однако эти утверждения были названы "ерундой" другим дипломатическим источником, который настаивает, что никакого отказа от текущего соглашения, учитывающего имеющиеся ограничения европейской промышленности в плане цепочки поставок, не было.

Дипломат предположил, что некоторые государства-члены могут попытаться вернуться к первоначальному соглашению о закупках только у производителей из ЕС.

Позиция Франции остается двусмысленной в глазах других, но, как говорят, она получила поддержку Греции и Кипра, пусть та и не является абсолютной.

"Большинство стран-членов ЕС выступают за скорейшее предоставление оружия, а не за "покупайте только в ЕС". Это скорее Франция, с Грецией и Кипром, против всех остальных, за небольшим исключением", - сказал третий дипломат.

Хотя существует консенсус в отношении того, что европейская промышленность должна быть в приоритете, расхождения во взглядах на цепочки создания стоимости, которые подразумевают импорт материалов из таких стран, как Южная Африка и Австралия, усложняют разработку окончательного юридического текста и вынуждают юристов искать формулировки, которые могли бы удовлетворить все 27 государств.

"У нас нет соглашения, и это разочаровывает", - сказал высокопоставленный дипломат, который отметил, что оппозиция исходит от "одной или трех стран, которые недовольны текстом".

"В более широком смысле крайне важно, чтобы мы укрепляли европейскую оборонную промышленность. Но мы не должны упускать из виду то, что мы здесь помогаем Украине. Все остальное вторично", - отметил он.

"Французская коалиция" напоминает о первоначальном политическом соглашении, которым ЕС вводит требования к оборонным подрядчикам, и сетует на "элементы драматизации" того, что блок якобы не сможет самостоятельно доставить обещанные боеприпасы.

"Эти пророчества о "саморазрушении" - то, чему любят предаваться некоторые европейцы, говоря, что мы никогда не добьемся цели", - сказал высокопоставленный дипломат, отметив при этом, что "европейская военная экономика" не только обеспечит Украину всем необходимым для самообороны, но и принесет выгоду всем 27 странам-членам.

"Давайте верить в себя", - сказал собеседник Euronews.

Европейская комиссия, разработавшая план совместных закупок, заявила, что при нынешнем положении дел разрыв между размещением заказа на оружие и его фактической поставкой составляет около 12 месяцев из-за сложного сочетания "узких мест" в поставках, отсутствия доступа к сырью, нехватки квалифицированного персонала и медлительности при получении разрешений.

Исполнительная власть работает над объединением средств блока для наращивания производства артиллерийских снарядов оборонной промышленностью ЕС. Сейчас они изготавливаются на 15 предприятиях в 11 странах Евросоюза.

"Мы понимаем беспокойство Дмитрия Кулебы и невероятное давление, которое он испытывает, но его твит не отражает реальности военной поддержки со стороны ЕС", - сказал высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Решение очень близко. Мы все заинтересованы в помощи Украине", - подчеркнул дипломат.