РФ использовала почти весь запас ракет в Украине

Саша Вакулина, Euronews:

— Российские силы продолжают использовать беспилотники "Шахед" и другие менее точные системы, чтобы компенсировать снижение российских запасов высокоточных боезарядов, - говорится в сообщении ISW.

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отметил, что Россия использовала почти весь свой запас стратегических ракет с 11 сентября 2022 года, и что украинские силы сбили 750 из 850 ракет, выпущенных российскими силами по Украине за этот период.

Игнат отметил, что российские войска перешли на более дешевые и менее дальнобойные варианты, такие как управляемые авиабомбы, и сняли ракеты типа Х-50 с хранения для восстановления.

Некоторые российские военные блогеры утверждают, что российские силы используют авиабомбы ФАБ для уничтожения украинских укрепленных районов в Бахмуте.

Текущая оценка контроля над местностью ISW показывает, что продвижение российских войск и заявленная территория составляют около 87,9% Бахмута.

Российские силы продолжили наземные атаки в городе и его окрестностях. Военные блогеры утверждают, что силы группы Вагнера значительно продвинулись в городских районах на северо-западе Бахмута и взяли под контроль район к северу от улицы Веселая, включая территорию Бахмутской больницы № 2.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на фоне тяжелых боев в Донецкой области Украина удерживает свои позиции и "сдерживает наступление противника" в Бахмуте.