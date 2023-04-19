Премьер-министр Люксембурга, выступая в Страсбурге, подверг критике венгерский закон, направленный, по его мнению, против ЛГБТ-сообщества. Закон запрещает показывать несовершеннолетним геев, лесбиянок и изменение пола в телепередачах и школах.

"Если кто-то здесь, в Европарламенте думает, что можно стать гомосексуалом, посмотрев телевизор или послушав песню, то он это неправильно понял, - сказал Беттель депутатам. - Самое сложное для гомосексуала - это принять себя. Мы не просим жалости, мы не просим солидарности, мы не просим сострадания, мы просто просим уважения".

Премьер Ксавье Беттель - открытый гей. Люксембург присоединился к судебному процессу против венгерского закона. 14 других стран ЕС и Европарламент поддержали иск, возбужденный по этому поводу в Европейском суде.

Но в Будапеште говорят, что закон предназначен для защиты детей, и не показывают никакого намерения уступать давлению других столиц ЕС.

"В других странах мне бы даже не позволили сказать это и угрожали бы наказанием, - продолжал глава правительства Люксембурга. - Кое-где за пределами ЕС это карается тюремными сроками и смертными приговорами. Но и в Европейском Союзе скоро я не смогу говорить об этом ни с кем другим, кроме как анонимно, потому что я буду рисковать "растлением" молодых поколений. Мне стыдно, что некоторые коллеги хотят получить голоса избирателей за счет меньшинств. Такое уже случалось в нашей истории".