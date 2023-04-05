Куб: Евродепутата поймали за употреблением кокаина на публике?

Euronews

Пользователи Twitter обвинили члена Европейского парламента в том, что он был пойман с поличным за нюханием кокаина во время публичного заседания. Это утверждение было размножено в Твиттере тысячи репостов на многих языках.

Вот один пример на английском языке. Пользователь пишет: "Удивительно видеть, как член Европейского парламента употребляет кокаин во время заседания".

В ролике видно, как мужчина нюхает какое-то вещество из своей руки.

Мы решили поближе присмотреться к этим обвинениям. Проведя обратный поиск изображений, нам удалось идентифицировать человека на видео.

Его зовут Йенс Майер, он бывший судья и немецкий политик, член крайне правой популистской партии "Альтернатива для Германии". Он никогда не был членом Европарламента, но входил в состав немецкого Бундестага до 2021 года.

По данным немецких СМИ, Майер лишился статуса судьи в 2022 году, поскольку был признан правым экстремистом, а значит не мог быть "авторитетным представителем судебной власти".

Мы также нашли оригинальное видео, которое было взято из новостного репортажа канала ARD, регионального общественного телевидения Германии, о том, могут ли политики этой партии одновременно быть государственными служащими.

На видео Майер сидит в зале немецкого парламента, и благодаря хорошему качеству можно рассмотреть, что вещество, которое он нюхает, коричневого цвета.

Многие пользователи социальных сетей отметили, что это вещество, скорее всего, - нюхательный табак, то есть сухой порошок из мелко измельченных табачных листьев. По давней традиции, его вдыхают через нос, и он разрешен для личного пользования в Германии и других европейских странах.

В интервью немецкому телевидению Майер рассказал о своих самых больших слабостях: жареной картошке и табаке. И хотя мы не смогли независимо проверить, является ли вещество сухим табаком, одно можно сказать наверняка: вирусный твит вводит в заблуждение.