Госсекретарь США ожидает вступления Швеции в НАТО к 11 июля

Государственный секретарь Соединённых Штатов выразил уверенность, что Швеция вступит в НАТО ко встрече руководителей альянса, которая состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Энтони Блинкен ожидает, что этот процесс одобрят Турция и Венгрия. На днях эти два союзника сняли свои возражения против членства Финляндии.

Блинкен дал эксклюзивное интервью корреспонденту Euronews после встречи в Брюсселе министров иностранных дел НАТО:

"Практически каждая страна НАТО уже ратифицировала членство Швеции. Турция и Венгрия ещё нет. Но я слышал, в том числе от всех союзников на встречах, которые у нас были сегодня и вчера, призывы, чтобы Швеция последовала за Финляндией как можно скорее. В связи с предстоящим саммитом лидеров в Вильнюсе, опять же, я ожидаю, что к тому времени этот процесс будет завершён".

По словам Блинкена, Китаю необходимо оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну и уважала территориальную целостность Украины. Он добавил, что Вашингтон поддерживает позицию Брюсселя в отношении Пекина, которая заключается не в размежевании с ним, а в снижении рисков. В связи с ростом напряженности вокруг Тайваня госсекретарь США сказал, что они не стремятся к конфронтации с КНР.

"Мы очень ясно показываем, что не хотим и не ищем конфликта. Мы не пытаемся сдержать Китай. Мы, наоборот, хотим сохранить мир, стабильность, создать возможности. Что касается Тайваня, то наша политика была последовательной на протяжении десятилетий. Любые разногласия между материковым Китаем и Тайванем должны быть урегулированы мирным путем. Ни одна из сторон не должна делать ничего, чтобы нарушить статус-кво, не предпринимать никаких односторонних действий в этом направлении".

"Сейчас что-то меняется?" - спросила Эфи Кутсокоста.

Госсекретарь США Энтони Блинкен:

"Это то, что зависит от Пекина. Это наша точка зрения, которая отражает то, что я слышал в беседах со многими нашими союзниками по НАТО, а также с партнёрами в Азии. Есть опасение, что в результате действий Китая в отношении Тайваня возникнет кризис, который будет иметь последствия буквально для каждой страны на земле. 50% коммерческого трафика, 50% глобального коммерческого трафика ежедневно проходит через Тайваньский пролив. 70% полупроводников, которые нужны нам для смартфонов, посудомоечных машин и автомобилей, производятся на Тайване. Если бы в результате действий Китая возник какой-то кризис, он имел бы ужасно разрушительные последствия для глобальной экономики".

Полностью интервью будет в эфире Euronews в четверг вечером.