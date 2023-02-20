Расширение НАТО и F-16: визит Блинкена в Анкару

США оказывают давление на Турцию, чтобы она ускорила ратификацию вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Во время своего визита в Анкару госсекретарь США высоко оценил роль турецких партнёров в Североатлантическом союзе, которую необходимо укрепить перед лицом угрозы со стороны России.

"Соединённые Штаты высоко ценят вклад Турции как давнего и активного члена альянса НАТО, и мы продолжим совместную работу над укреплением и расширением нашего альянса, в том числе путем присоединения Швеции и Финляндии, что поможет предоставить альянсу еще более сильные и боеспособные активы", - сказал Блинкен.

Анкара требует, чтобы Стокгольм прекратил свою политику поддержки курдских сепаратистов, которых она считает террористами. Прогресс есть, но его недостаточно. С Осло дела обстоят иначе.

"Проблем с Финляндией у нас меньше, - добавил Чавушоглу. - Итак, повестка дня, которой вы поделились в отношении саммита НАТО в Вильнюсе, будет зависеть от шагов, предпринимаемых Швецией".

Шаги подразумевают изменения в политической, законодательной и судебной сферах, которые Швеция должна произвести до саммита НАТО, если она хочет вступить в Североатлантический союз. Как и Финляндия, она отказалась от нейтралитета после вторжения России в Украину.

Чавушоглу и Блинкен говорили также о продаже Турции самолетов F-16 - между Конгрессом и правительством США есть некоторые разногласия по этому вопросу.