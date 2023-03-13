В Греции проект Corallia в Греции помогает объединить новаторов

Содействие инновациям - основная миссия группы Corallia в Греции. Эта высокотехнологичная бизнес-организация, подразделение исследовательского центра Athena, при поддержке ЕС помогает местным предприятиям и стартапам развиваться с акцентом на освоение международного рынка.

"Мэтч" для бизнеса

У Corallia - широкая база партнёров (500 инновационных компаний). Организации создала три технологических кластера, сообща их участники смогли привлечь более полумиллиарда евро частных и иностранных инвестиций.

Нэнси Лива, старший менеджер Corallia, говорит о масштабе проводимой работы. "Corallia - главный катализатор предпринимательства на национальном уровне, - отмечает она. - Наша главная цель - соединить между собой компании всех размеров, университеты, исследовательские центры, так называемых бизнес-ангелов и финансовые институты, быть посредником, сводить партнеров для сотрудничества и развития бизнеса".

STARTAB - так называется одна из программ по развитию предпринимательства, которую патронирует Corallia. Она дает молодым возможность участвовать в семинарах и получать поддержку наставников для развития идей и проектов. Комитису Ставросу - 32 года, он пришел в STARTAB за дополнительными навыками. "Думаю, мое будущее начинается здесь, - признается он. - До сих пор я имел лишь общее представление о том, как развивать бизнес, а теперь у меня появилось четкое понимание, на чем следует сосредоточить силы и время".

Ставка на смарт-идеи

Corallia способствует росту бизнеса в том числе и через Enter Grow Go (EGG), самый успешный греческий бизнес-акселератор, опирающийся на спонсорскую поддержку Eurobank.

Кристина Вассилопулу, менеджер Corallia, по линии EGG помогает нарастить потенциал уникальному проекту смарт-фермы, где можно выращивать зелень внутри помещений и без почвы. "Мы прилагаем усилия к тому, чтобы наша страна улучшила показатели в таких направлениях, как высококвалифицированная занятость, новые патенты, торговые марки, промышленная собственность, а еще, конечно в сфере производства новых продуктов, услуг. Все вместе это дает синергический эффект", - комментирует Вассилопулу.

SaMMY - еще одна история успеха от Corallia. Эта технологическая платформа занимается цифровизацией работы пристаней. Ее приложение, к примеру, позволяет яхтсменам бронировать места для швартовки. Иоаннис Костопулос, генеральный директор фирмы, рассказывает: "Мы объединяем опцию бронирования причала через мобильное приложение с интернетом вещей и облачными технологиями и планируем распространить инновации на всю Грецию и весь мир".

Corallia опирается на европейское финансирование, ее бюджет в период с 2017 по 2020 год превысил 37 миллионов евро, из которых 36 миллионов пришли по линии ЕС. В числе 15 лучших проектов, патронируемых Большой Европой Corallia была номинирована на последнюю премию RegioStars.