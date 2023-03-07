Доклад Save the Children: четверть детей в ЕС находится на грани бедности

Число детей на грани бедности в Европейском союзе увеличилось на 200 тысяч в 2021 году и достигло 19,6 миллиона, сообщает неправительственная организация Save the Children ("Спасём детей").

В опубликованном 7 марта докладе говорится, что каждый четвертый ребенок в ЕС оказался на грани бедности и социальной изоляции в конце 2021 года из-за совокупности факторов, включая стоимость жизни, климатический кризис и пандемию COVID-19, которая привела к падению доходов во многих семьях.

Занимающийся проблемами детской бедности и социального неравенства в организации Save the Children Germany Эрик Гросхаус назвал эту цифру "катастрофической" и призвал Германию, на долю которой приходится более 10% живущих в бедности в ЕС детей, "наконец-то выполнить свои обещания".

Самый высокий процент детей, которым грозит бедность, зафиксирован в Румынии и Испании: 41,5% и 33,4% соответственно. Самый низкий - в Финляндии и Словении.

Ситуация в некоторых странах, по которым исследователи собрали более свежие данные, стала еще хуже в связи с полномасштабным вторжением России в Украину и его негативными последствиями (рост цен на продукты питания и энергоносители).

Например, доходы 40% румынских домохозяйств в 2022 году снизились по сравнению с предыдущим годом, а расходы выросли на 98%, подсчитали в организации.

Больше всего страдают дети-мигранты, беженцы, просители убежища. Также в зоне риска находятся дети из неполных семей, многодетных семей, дети с ограниченными возможностями.

Сотрудники организации Save the Children надеются, что реализация Европейской гарантии для детей, направленной на предотвращение и борьбу с социальной изоляцией путем гарантирования эффективного доступа детей к набору ключевых услуг, включая бесплатное воспитание и уход в раннем детстве, бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, здоровое питание и адекватное жилье.

Это предложение было внесено Комиссией в 2019 году, а Совет принял предложенную рекомендацию в июне 2021 года. Тем не менее, только 19 из 27 государств-членов блока представили национальные планы действий, которые они должны были разработать к середине марта 2022 года.

"Европейские гарантии для детей - это ключ к решению проблемы растущего неравенства и обеспечению лучшего будущего для миллионов детей. Правительства должны убедиться, что они в полной мере используют этот_ механизм борьбы с детской бедностью, равно как и национальные планы действий для его правильной реализации"_, - говорится в заявлении директора европейского отделения организации Save the Children.

"Сейчас настало время для смелых решений и стратегического финансирования, чтобы быстро усилить защиту и смягчить последствия кризиса для нынешнего и будущих поколений детей", - подчеркивается в тексте.