Деньги на связь и интернет ЕС возьмёт у технологических компаний

Кто будет платить за развёртывание по Евросоюзу оптоволоконной сети или мобильной связи пятого поколения? До сих пор за это брались крупные телекоммуникационные компании, такие как Telefónica, Telecom или Orange. Но теперь Брюссель открывает публичные дебаты о том, не следует ли передать эти проекты союзного значения также компаниям технологий и контента, таким как Netlfix, Amazon или Google.

Еврокомиссар Тьерри Бретон, бывший генеральный директор France Telecom, назвал это «справедливым разделением усилий»:

"Хочу сразу сказать: этот замысел не "против" чьего-то бизнеса, а "для" наших сограждан, чтобы у них было лучшие возможности подключения. Это даст им ценные инновации и хорошую инфраструктуру. А нашим компаниям это обеспечит наилучшую связь. Сегодня работать в сфере связи становится всё более тяжелее, в том числе из-за низкой окупаемости инвестиций".

Уже многие годы телекоммуникационные компании указывают, что их услугами пользуются технологические гиганты, мало что давая взамен. Замглавы Европейской ассоциации операторов связи Алессандро Гропелли хочет исправить такой перекос:

«Мы думаем, что так больше нельзя. Счета потребителей за интернет и телефон не могут быть единственным источником финансирования 5G и оптоволокна. Есть другая группа компаний, которые зарабатывают много денег на использовании личных данных и рекламы. По-моему, совершенно естественно, что они тоже должны вносить свой вклад».

Но Ассоциация компьютерной и коммуникационной индустрии, которая отражает интересы технологических компаний, попросила Еврокомиссии не переносить на них бремя расходов на связь, а равномерно собирать деньги со всех участников рынка. Это чревато повышением цен для пользователей. Дебаты и консультации на эту тему проходят ради по улучшению связи в Европейском союзе. Он не хочет слишком полагаться в этом на американских и, особенно, китайских партнёров.