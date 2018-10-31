5G: новая глава истории телекоммуникаций

Телекоммуникационный сектор готов к огромному шагу вперед. В ближайшие годы, как ожидается, этот рынок продолжит расти невероятными темпами, потому что спрос в сфере телекоммуникаций со временем становится все больше и больше. Быстрый и безопасный доступ к сетям, "интернет вещей", дата-центры – вот ключевые понятия как для игроков этого рынка, так и для потребителей.

"Как изменится наше общение друг с другом в ближайшие годы? Какие открытия нас ждут в телекоммуникационной сфере? На конференции Capacity Europe, которая недавно прошла в Лондоне, компании-гиганты представили несколько революционных решений: сети 5G, новые типы "облачных" сервисов и новые оптоволоконные кабели", - передает из Лондона журналист Euronews Клаудио Росмино.

5G - невероятное увеличение скоростей при передаче данных

Телекоммуникационную вселенную в ближайшем будущем ждут изменения, предугадать которые было невозможно несколько лет назад. Сети 5G, которые, скорее всего, будут внедрены к 2020 году, станут частью этой революции. Но чтобы устройства не оказались уязвимы перед возможными новыми угрозами, потребуются особые меры безопасности. И в этом случае ключевую роль будет играть искусственный интеллект.

"Мы пытаемся предсказать, в каком направлении будет двигаться рынок. Для нас искусственный интеллект не просто слова, это нечто реальное, это то, что уже превратилось в источники прибыли в некоторых отраслях экономики, в первую очередь в финансовом секторе", - говорит Ванесса Барбе, продакт-директор форума.

Сети 5G, для которых будут использоваться оптоволоконные кабели, - это в первую очередь большая скорость (данные будут передаваться в 10 раз быстрее, чем при подключении к 4G). Но для того, чтобы управлять такой "экосистемой", потребуются дополнительные вычислительные мощности и новые дата-центры.

"Технологическая эволюция, появление сетей 5G и "интернета вещей" требуют больших вычислительных мощностей. Это понятно, ведь мы используем все более умные машины. Кроме того, нам понадобится дополнительная инфраструктура, поскольку дата-центры будут накапливать все больше информации. И эти центры должны находиться не только в каких-то удаленных районах планеты, но и в непосредственной близости от пользователей", - уверен вице-президент компании Sparkle Джузеппе Валентино.

Новая роль блокчейна

Блокчейн поначалу служил инструментом, который гарантировал безопасность финансовых транзакций. Но сейчас специалисты задумались над тем, чтобы использовать эту технологию для защиты данных в телекоммуникационной индустрии.

"Блокчейн сегодня играет определенную роль в том, как предприятия взаимодействуют друг с другом и в частности в том, как телекоммуникационные компании ведут бизнес, как они проводят транзакции. То есть мы говорим о новой технологии, которая способна облегчить проведение подобных операций в телекоммуникационном пространстве", - уверен Кевин Вэчон, главный операционный директор компании MEF.

Новые технологии - новые проблемы

Несколько месяцев назад вступил в силу европейский закон о защите данных. И вместе с тем возникли два насущных вопроса: как гарантировать конфиденциальность информации обычных пользователей и как бороться с интернет-мошенничеством?

"Защита данных сегодня очень обсуждаемая тема, особенно учитывая недавно вступивший в силу общеевропейский закон. Наши клиенты хотят, чтобы пользователи чувствовали себя в безопасности", - говорит Ванесса Барбе.

Согласно недавно опубликованным данным, из-за мошенников телекоммуникационный сектор теряет около 18 миллиардов евро дохода. Самая распространенная форма обмана в интернете связана с процессом идентификации пользователей.

"В более чем 50% случаев речь идет о мошенничестве при проведении международных операций. И это логично, учитывая, что между странами перемещается намного большие суммы денег, чем внутри одного государства", - считает глава отдела по предупреждению мошенничества компании BICS Катя Гонсалес-Гутьеррес.

Эксперты считают, что решить проблему можно бы было сообща, но пока компаниям не удалось прийти к общему знаменателю.

"Я считаю, нам нужна глобальная стратегия, стратегия, которая подразумевала бы сотрудничество между разными игроками рынка: операторами мобильной связи, разработчиками, дистрибьютерами. Если все будут работать вместе, мы сможем продвинуться вперед в решении этой задачи, а если все продолжат действовать по отдельности, то сдвинуться с мертвой точки будет сложно", - добавляет Гонсалес-Гутьеррес.

Телекоммуникационная гонка уже началась. 5G, "интернет вещей", новый "облачные" сервисы – нас ждет настоящий технологический прорыв.