Французским телекоммуникационным компаниям придется демонтировать антенны Huawei

Конституционый совет Франции одобрил принятые ранее меры, касающиеся демонатажа уже установленных антенн мобильной связи производства китайской компании Huawei из равивающейся сети 5G. Эти положения оспаривали французские телекоммуникационные фирмы SFR и Bouygues Telecom.

В Конституционном совете сочли, что законодатели хотели защитить мобильные сети от рисков шпионажа, пиратства и саботажа, которые могут возникнуть в результате новых функций, предлагаемых мобильной связью пятого поколения. В пресс-релизе подчекивается, что принятые меры реализуют конституционные требования, связанные с интересами обороны и национальной безопасности.

Франция прямо не запретила оборудование Huawei для развертывания будущей мобильной сети, но еще в конце августа прошлого года Национальное агентство компьютерной безопасности строго ограничило операционные лицензии.

Ранее в Bouygues Telecom пояснили, что к 2028 году компании придется демонтировать 3000 антенн Huawei в районах с высокой плотностью населения, в частности в Страсбурге, Бресте, Тулузе и Ренне, в которых расположены стратегические объекты Франции.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.