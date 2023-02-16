"Мы могли бы действовать быстрее" — евродепутаты о поддержке Украины

24 февраля исполнится год, как Россия ведет полномасштабную войну в Украине. В этом месяце западные союзники, включая Евросоюз, еще раз подтвердили свою непоколебимую поддержку Киева.

Но многие, в том числе лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, также признали, что можно было сделать и больше для того, чтобы Украина могла защитить себя и в конечном итоге выиграть войну. Евродепутаты в основном согласны с этим мнением.

Как и подавляющее большинство населения Европы, законодатели ЕС одобряют то, что блок сделал до сих пор. На сегодняшний день Брюссель потратил 67 миллиардов евро на военную, гуманитарную и макрофинансовую помощь Украине, а также наложил на Россию девять пакетов санкций, чтобы подорвать её экономику и способность финансировать и вести войну.

Депутаты Европарламента особенно ценят единство, продемонстрированное 27 странами ЕС.

"Одной из вещей, которые, я думаю, мы сделали хорошо, как европейцы, была именно поддержка украинцев в войне: не только военная, но и вся экономическая поддержка страны и поддержка миллионов беженцев, приехавших в Европу. Нам удалось остаться едиными", - сказал Euronews депутат от Португалии Педру Маркеш изПрогрессивного альянса социалистов и демократов.

Бюджетные и политические решения на уровне Евросоюза требуют единогласия. Это означает, что каждый пакет санкций должен быть одобрен всеми 27 странами, также как и пакет макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Но принятие решений занимает много времени, сетуют евродепутаты.

"Мы могли бы действовать быстрее, особенно когда мы говорим об оружии, в котором сегодня нуждается Украина. Оружие, оружие, оружие — то, что нужно, чтобы выиграть войну, —заявила Euronews депутат от Литвы Раса Юкнявичене из Европейской народной партии. — Думаю, что некоторые более крупные страны боятся предоставить все необходимое оружие, потому что боятся, что украинцы победят Путина таким способом, которого они боятся. Думаю, это самая большая ошибка".

Парламентарий, вероятно, имела в виду Германию, которая неделями колебалась: поставлять ли Украине тяжелые боевые танки, и, что не менее важно, разрешать ли реэкспорт танков немецкого производства другими европейскими странами.

Педру Маркеш повторил ту же мысль, подчеркнув, что скорость особенно важна, когда речь идет о санкциях и мерах по защите европейцев от экономических последствий войны.

"Мне бы хотелось, чтобы Евросоюз действовал более оперативно по таким вопросам, как ограничение цен на нефть и газ, изменение рынка электроэнергии и всем тем мерам, которые мы хотели увидеть раньше, которые остановили бы поток денег, текущий к путинскому режиму, и прекратили бы страдания европейцев из-за роста цен на энергоносители", — заявил депутат.