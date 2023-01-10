Почти три года из-за пандемии границы Китая оставались закрытыми для туристов. Наконец во вторник в Брюсселе приземлился второй уже самолёт из Пекина. Теперь можно свободно путешествовать из КНР в Евросоюз, но есть опасения, что это может способствовать распространению коронавируса и его мутации. Страны-члены ЕС принимают дополнительные меры предосторожности. Италия, Испания и Франция требуют от прибывающих из Китая предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного перед вылетом. Опрошенные Euronews пассажиры в основном подчиняются.

"Меня это удивило. Я думал всё это кончилось - корона, прививки, маски. Но сейчас нам приходится как будто заново переживать то, что было три года назад".

"Нас поджидали в Пекине перед дверью самолета, проверяли у всех результат теста на ковид, а потом мы просто вошли.

"На самом деле это не так уже сложно. Накануне я получила справку, что вируса у меня нет, и вот я здесь".

Марко не видел жену 4 месяца. Ей пришлось поехать в Китай, чтобы навестить своих родителей, но она долго не могла сесть на обратный рейс. Теперь супруги рады тому, что власти разрешили им вернуться к подобию нормальной жизни и ездить друг к другу.

"Я думаю, что эти послабления были неизбежны после почти трёх лет очень строгой политики карантина. Но приближается Китайский Новый год, будет огромная миграция из страны. Она вызовет ещё одну волну инфекции в мире. Хотя мы этого не знаем. Посмотрим".

Бельгия решила анализировать на содержание COVID-19 сточные воды со всех самолетов, прибывающих из Китая. Это делается, чтобы не допустить проникновения в Европу новых штаммов. Несмотря на то, что существуют общеевропейские рекомендации об эпидемиологическом контроле, страны-члены ЕС по-прежнему подходят к ним по-разному. Не все из них требуют от пассажиров из КНР предъявлять результат теста на коронавирус.