Глава Еврокомиссии обсудила с итальянским премьером миграцию и деньги

Миграция и деньги – эти большие проблемы обсуждались в этот понедельник в Риме, где председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с ультраправым премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Италия одной из первых принимает нелегалов, приплывающих в ЕС на лодках. Поэтому она разработала для благотворительных организаций кодекс поведения на спасательных операциях в Средиземном море и призвала более справедливо распределять вновь прибывших по континенту. Корреспондент Euronews Джорджа Орланди передаёт из Рима:

"Италия хочет играть более активную роль в Европе в том, что касается миграции, добиваясь успеха там, где другие правительства потерпели неудачу. Другими словами, Италия хочет, чтобы её запомнили как страну, которой удалось изменить положение вещей раз и навсегда".

Вторая тема переговоров – итальянский восстановительный фонд размером более 191 миллиарда евро. Он предназначался вначале для ликвидации последствий пандемии. Мелони хочет внести поправки в пакет мер, подписанный её предшественником Марио Драги, чтобы справиться с экономическими трудностями, вызванными войной в Украине.

Джорджия Орланди:

"Итальянское правительство выступило с инициативой проверить эффективность реализации плана восстановления всего ЕС на примере того, как он осуществляется здесь, в Риме. Но для этого итальянское правительство должно запросить разрешение у Брюсселя. Это и обсуждали премьер-министр Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии".

Находясь в итальянской столице, Урсула фон дер Ляйен также отдала дань уважения председателю Европарламента Давиду Сассоли, который скончался в эти дни прошлого года.