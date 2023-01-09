Европейских авиапассажиров пересадят на беспилотники

Беспилотное летающее такси может появиться в Евросоюзе, причём в совсем недалеком будущем. В 2024 году производители гражданских дронов надеются начать в ЕС выпуск своей продукции для широкой публики. Узнав о таком технологическом скачке, который произойдет так скоро, граждане просят дать им гарантий того, что такие машины тяжелее воздуха, управляемые автоматами, не будут попадать в аварии. В этом их заверяет исполнительный директор Европейского Агентства авиационной безопасности (EASA):

«Моя работа состоит в том, чтобы давать разрешения на полёты только безопасным транспортным средствам, - сказал Патрик Ки. - Если вы видите в европейском небе беспилотный аппарат, знайте, что от него не исходит никакой угрозы, поскольку он сертифицирован. Когда мы говорим «сертифицирован», это означает, что мы этот дрон тщательно проверяем и обеспечиваем при его эксплуатации такой же уровень безопасности, как и любого коммерческого самолета. Так что если аэротакси полетит в 2024 году, то только потому, что оно будет безопасно. Иначе оно не полетит».

Это беспилотное воздушное такси, представленное на выставке в Брюсселе, предполагается использовать для перевозки людей на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. У него 18 роторов с приводами от электромоторов, которые не производят никаких вредных выбросов и обладают уровнем шума в четыре раза меньше, чем обычный вертолет. Дрон под названием Volocity способен совершать полёты на расстояние около 20 км. Он идеально вписывается в стратегию Европейской комиссии в отношении беспилотных летательных аппаратов. Брюссель намерен интегрировать аэротакси в городские транспортные системы, которые будут «умными, зелёными и цифровыми». Стратегия предусматривает дальнейшее развитие европейского рынка дронов По словам главы совместного предприятия SESAR, их можно будет применять в разных целях, в том числе для крупномасштабных коммерческих операций:

«Один из наших проектов, SAFIR-Med, показывает, что можно доставлять медицинское оборудование, образцы крови, органы и прочее, из больницы в лабораторию или в другую больницу, - сказал Андреас Бошен. - Это безопаснее, быстрее и устойчивее."

Проведённое по всему ЕС исследование установило, что применение беспилотников для доставки медицинских товаров считают допустимым более 50% опрошенных. Уровень доверия к воздушному такси и использованию дронов для персонального обслуживания несколько ниже. Встал вопрос и о доступности этих видов транспорта. Мало кто сможет их себе позволить в следующем году. Между тем к 2030 году европейский рынок беспилотных летательных аппаратов сможет составить 14,5 млрд евро и создать в странах-членах более 145 тыс рабочих мест.