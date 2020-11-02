Москва: беспилотная доставка продуктов

Беспилотная доставка продуктов стала реальностью в одном из районов Москвы. Автомобиль оборудован единственным лидаром, а управляет всем обычный игровой ноутбук. Авторы проекта говорят, что не столько испытывают новые технологии, сколько зондируют почву для полномасштабного коммерческого применения идеи.

Рамиз Мамедов, основатель Moove!

"Для нас это обкатка технологии — это раз, а во-вторых это обкатка логистической схемы, когда мы реально возим что-то. Ну и в-третьих это возможность грузоперевозчикам узнать о нас, что существует такая-то технология, что можно делать пилотные проекты, потому что у многих ритейлеров огромный парк грузовых автомобилей, и у всех огромная потребность для того, чтобы сделать перевозки более безопасными и более экономически выгодными".

Пока машин в России нельзя выезжать на дорогу без человека. Но законы постепенно смягчаются. С весны этого года сразу в нескольких регионах России было разрешено проводить полномасштабные испытания беспилотных автомобилей, а в сентябре даже состоялся превый коммерческий междугородный рейс.