Суд оправдал кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша

Суд в Чехии оправдал экс-премьера и кандидата в президенты республики Андрея Бабиша. Миллиардера обвиняли в мошенничестве с субсидиями ЕС на сумму в два миллиона евро. Прокурор требовал три года условно и штраф в 400 тысяч.

Речь идёт о гостинице и конференц-центре под названием "Гнездо аиста". В конце 2000-х Бабиш перевёл её из собственности своего конгломерата и отдал под управление родственникам и деловым партнёрам, чтобы "Гнездо", которое теперь не было формально связано с миллиардером, могло бы получить субсидию на развитие малого и среднего бизнеса. Позже гостиница вернулась в собственность Бабиша.

Бабиш на суде признал, что именно по такой схеме и поступил. Но настаивал, что законов при этом не нарушал. Суд в итоге встал на его сторону и не нашёл в действиях бизнесмена состава преступления.

Экс-премьер в "Твиттере" по этому поводу заявил, что очень рад наличию в Чехии независимой судебной системы. Так или иначе, гособвинение ещё может подать апелляцию.