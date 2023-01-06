**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Изабель да Силва: **После праздников политическая активность в учреждениях Евросоюза медленно нарастает. Пандемия снова становится центральной проблемой из-за Китая, где массовая вспышка случаев заболевания коронавирусом последовала за ослаблением политики так называемого «нулевого ковида».

27 стран-членов договорились «настоятельно рекомендовать» всем путешественникам из Китая, независимо от национальности, пройти тест перед посадкой на рейс. Решение, не имеющее обязательной юридической силы, было принято органом реагирования ЕС на политические кризисы.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнул необходимость сотрудничества:

«Мы должны очень серьёзно отнестись к новостям о прибывающем из Китая коронавирусе, о котором сам Китай в последнее время открыто выпустил очень мало информации. Важна не только тесная европейская координация, но и наша совместная работа со Всемирной организацией здравоохранения с целью обеспечить полную прозрачность о том, какова на самом деле текущая ситуация в Китае».

Макрон принял Кристерссона

На минувшей неделе Швеция переняла пост страны-председателя Евросоюза. Её премьер-министр совершил свой первый официальный визит в Париж, встретившись с французским президентом. Ульф Кристерссон рассказал о возможном партнёрстве с Францией по строительству атомных электростанций в Швеции.

Со времени начала войны в Украине энергетический суверенитет стал центральным вопросом краткосрочной и долгосрочной политики блока. С войной также связано расширение НАТО, поскольку Швеция и Финляндия обратились с просьбой о принятии их в альянс после российского вторжения. Эммануэль Макрон подтвердил свое желание увидеть вступление в НАТО обеих стран "очень скоро".

Со своей стороны, Ульф Кристерссон изложил задачи Евросоюза на следующие шесть месяцев:

«Швеция перенимает председательство в то время, когда ЕС страдает от нескольких параллельных кризисов. Вторжение России в Украину, конечно, самый худший из них, и украинская победа Украины - экзистенциальный вопрос для Европы и всего мира. Но мы также сталкиваемся с энергетическим кризисом, климатическим кризисом, взлётом инфляции и проблемой долгосрочной европейской конкурентоспособности».

Швеция возвращает ядерную повестку дня

Ко мне присоединяется Горан фон Сюдов, директор Шведского института исследований европейской политики.

Euronews: Традиционная первая встреча с Европейской комиссией состоится на следующей неделе в городе, расположенном в Арктическом регионе. Какой будет ориентация Швеции в плане борьбы с изменением климата и содействия зелёной революции?

Фон Сюдов:Один аспект выбора места для этой встречи города Кируна - это дать Швеция возможность объяснить и показать свои зелёные инновации, которые там внедряются. В этом смысле шведский Север - это витрина экологически чистых преобразований в промышленности, которую Швеция хотела бы показать остальной Европе.

Euronews: США предоставят огромные субсидии важным отраслям. Может ли Швеция поддержать предложения Еврокомиссии о большей гибкости в использовании государственной помощи или даже о создании для этого суверенного фонда ЕС с общим долгом?

Фон Сюдов:Шведы исходят из того, что мы должны придерживаться действующих правил государственной помощи. Мы не должны переходить к более интервенционистской экономической парадигме. Но, конечно, это сложно, учитывая, что многие европейские деятели предлагают дать зеркальный ответ на американский Акт о снижении инфляции и связанную с ним политику. Поэтому Швеции придётся лавировать между такими разными позициями и держаться ближе к тому, что считается традиционными шведскими заботами.

Euronews: Усиление энергетической автономии Евросоюза было центральным вопросом на встрече лидеров Швеции и Франции на этой неделе. Что мы можем ожидать от шведского председательства в плане перестройки энергетического рынка ЕС?

Фон Сюдов: Я думаю, что новое правительство в Швеции приложило много усилий к возвращению ядерной повестки дня. Оно привлекло внимание к такого рода энергетическим ресурсам в Швеции и хотело бы поощрять их разработку на союзном уровне. Я думаю, что этот сдвиг в шведской политике также отражает более широкие усилия стран-членов ЕС, которые ищут источники, альтернативные ископаемому топливу, принадлежащие Европе. Это позволило бы сделать Европу менее зависимой от внешних игроков в том, что касается энергоснабжения.

Euronews: Глава Европарламента подчеркнула, что ожидает шагов в направлении принятия Пакта ЕС о миграции и убежище. Сможет ли этого добиться Швеция, когда её правительство зависит от парламентской поддержки ультраправых?

Фон Сюдов: Миграция является острой проблемой в Евросоюзе уже почти десятилетие, поэтому трудно предвидеть какие-либо существенные прорывы, когда речь идет об общем миграционном соглашении. Но учитывая, что в начале февраля состоится дополнительный саммит, я предполагаю, что будет какое-то движение вперед по некоторым направлениям миграционной политики ЕС.

Лидеры ЕС сами съехались в Ватикан на похороны

Бенедикт XVI считался консервативным папой римским, когда его избрали в 2005 году. Но его всегда будут помнить за беспрецедентное в истории католической церкви решение уйти в отставку семь лет спустя.

В возрасте 95 лет Бенедикт XVI, носивший в миру немецкое имя Йозеф Ратцингер, умер в последний день 2022 года. 5 января десятки тысяч скорбящих пришли на похороны в Ватикане.

Только Италии и Германии было предложено прислать официальные делегации с участием президентов и премьер-министров двух стран. Но другие политические лидеры и члены королевских семей сами отправились на площадь Святого Петра, чтобы засвидетельствовать свое почтение в личном качестве.

Всего на церемонии присутствовали 9 монархов и 70 глав государств и правительств".