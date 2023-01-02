Швеция приняла председательство в Совете Евросоюза

Чехия передала Швеции полномочия страны-председателя в Совете ЕС. Первым из своих приоритетов Стокгольм называет укрепление безопасности, речь идёт в частности о продолжении военной и экономической помощи Киеву, а также поддержка европейский интеграции Украины.

Другими важными темами объявлены защита конкуренции, проблемы экологии и энергетического перехода, а также обеспечение верховенства права и продвижение демократических ценностей. По правилам ротации, Швеция будет председательствовать в Совете Евросоюза полгода. С 1 июля эти полномочия перейдут к Испании.