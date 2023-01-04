Брюссель настоятельно рекомендует странам Евросоюза обязательное тестирование на коронавирус всех пассажиров из Китая за 48 часов до вылета.

Документ также обязует использовать маски на рейсах из Китая, предписывает мониторинг сточных вод самолетов и призывает не забывать о необходимости постоянного генетического анализа вируса.

Научным сообществом высказываются сомнения о степени открытости Пекина относительно открытости властей касательно ситуации с коронавирусом в стране. Поэтому целью перечисленных ограничений и исследований является быстрое обнаружение новых штаммов, которые могут проникнуть в Европу из Китая

Марк ван Раст, вирусолог:

— Целью Европы не является сдерживание вирусов, которые могут или будут появляться в Китае, потому что это просто невозможно. Мутации, которые зарождались где-то на планете, всегда достигали Европы. Наша цель заключается в эпидемиологическом надзоре, чтобы, когда где-то быстро появляется новый вариант, мы знали об этом. Чтобы, если потребуется, например, разработать новые вакцины.

По мнению специалистов, отмена правительством Китая санитарных ограничений на поездки приведет к паломничеству в Европу миллионов китайских путешественников.

Члены Европейского антикризисного комитета считают, что при возникновении трудностей ни одно государство ЕС не сможет справиться с проблемами в одиночку. Поэтому на данном этапе очень важна скоординированная работа всех стран Евросоюза.

Ограничения, касающиеся китайских туристов, были приняты, невзирая на угрозы Пекина принять меры по принципу взаимности, поскольку, по их мнению, решение Европарламента не имеет научных оснований.