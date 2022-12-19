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Новости Европы

Евродепутаты — о главных событиях 2022 и приоритетах на 2023

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 Sandor Zsiros  & Alice Tidey
В 2022 многих евродепутатов беспокоила проблема изменения климата
В 2022 многих евродепутатов беспокоила проблема изменения климата   -   Авторское право  AP Photo/Jean-Francois Badias

2022 год стал одним из самых напряженных в истории Евросоюза. Законодатели боролись с вернувшейся на континент войной, энергетическим кризисом и повышением стоимости жизни, а также с коррупционным скандалом в Брюсселе.

Euronews поговорил с депутатами Европарламента во время их последнего в этом году пленарного заседания в Страсбурге, чтобы узнать, что, по их мнению, стало главными событиями года и чего парламентарии ждут от 2023.

Филипп Ламбертс, Бельгия, Зеленые:

"Основная борьба развернулась за то, чтобы избежать срыва "Зеленой сделки" — "Европейской зеленой сделки" — и "Готовности 55". Что ж, в некотором роде нам это удалось. С другой стороны, чувствуется давление, направленное на ослабление целей "Зеленой сделки", и это вызывает у нас серьезную озабоченность".

Люк Минг Фланаган, Ирландия, Левые:

"Моей главной заботой в следующем году станет Директива о восстановлении природы. И гарантирование продовольственной безопасности, безопасности биоразнообразия и климатической безопасности. Нужно удостовериться, что мы не принимаем непрактичных решений, которые не приносят результатов, так как мы уже видели это в прошлом. У людей были теории о том, куда двигаться, но они не сработали. Так что для меня самой важной вещью в следующем году будет Директива о восстановлении природы, в частности, в том, что касается продовольственной безопасности ЕС".

Радослав Сикорский, Польша, Европейская народная партия:

"Идет энергетический кризис, который влияет на всех европейцев. Нам нужно решить эту проблему как потому, что это вопрос защиты климата нашей планеты, так и потому, что это вопрос безопасности. Мы не должны зависеть от Путина, нас не должно шантажировать такое авторитарное государство. Так что я буду настойчиво пытаться убедить Европарламент, другие институты ЕС и государства-члены в том, что пришло время серьезно заняться европейской обороной".