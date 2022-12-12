Что известно о скандале в Европарламенте?

В Европейском парламенте разразился скандал. Вице-спикер учреждения Эва Кайли, представляющая Грецию, была арестована в минувшие выходные и обвинена в коррупции, отмывании денег и в создании преступной организации. Её подозревают в попытках повлиять на законодательные решения, которых добиваются иностранные лоббисты. Заграничным партнёром в этих действиях было названо лишь некое государство Персидского залива. Многие указывает на причастность к этому Катара, особенно в связи с проведением в нём футбольного первенства. Сама Кайли на днях сказала:

"Сегодня чемпионат мира в Катаре показывает, как спортивная дипломатия может добиться исторических преобразований с помощью реформ, которые вдохновили арабский мир. Международная организация труда сказала, что Катар находится а авангарде борьбы за права трудящихся, отменив Кефалу (вид эксплуатации) и введя минимальную заработную плату".

Активы гречанки были заморожены правоохранителями её страны. Эва Кайли также отстранена от исполнения всех своих обязанностей в Европарламенте. Такие меры приняла и её социал-демократическая фракция.

Как сообщает бельгийская газета Le Soir, на прицеле правосудия находится также окружение депутата. Под следствием её помощник и партнёр Франческо Джорджи. Он возглавляет заодно неправительственную организацию «Борьба с безнаказанностью». Сообщается, что полиция нашла 150 тыс евро в роскошных сумочках и дорожной клади в доме пары. Отец Эвы Кайли был арестован возле своего отеля с чемоданом, полным банкнот, но с тех пор освобождён. Еще одна ключевая фигура в этом деле - Пьер-Антонио Панцери. Следователи нашли у этого итальянский социалиста дома 600 тыс евро наличными. Бывшего евродепутата подозревают в том, что он возглавляет настоящую преступную группировку, за которой стоит иностранное государство. И вновь все взоры устремлены на Катар.

К уголовной ответственности привлечен и четвертый человек, но его личность пока остается тайной. Всего было проведено 16 обысков, в том числе несколько в брюссельском здании Европарламента, где судебные исполнители продолжают опечатывать кабинеты. Прошёл обыск в доме ещё одного законодателя.