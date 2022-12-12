ЕС увеличит объём Европейского фонда мира

Совет министров иностранных дел стран ЕС принял решение увеличить на два миллиарда евро объём "Европейского фонда мира" — из которого, среди прочего, финансируется гуманитарная помощь Украине. За 10 месяцев войны запасы фонда сильно сократились.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"Мы будем помогать Украине восстанавливать энергосистему; увеличим поставки электричества Украине; мы продолжим работать над привлечением к ответственности всех, кто вовлечён в эту войну, чтобы никто не остался безнаказанным".

Министры обсудили и девятый пакет антироссийских санкций, а также санкции против Ирана — который начал казнить осуждённых за действия во время массовых протестов.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"Мы считаем неприемлемым применение смертной казни в качестве инструмента подавления протестов. Новый пакет санкций за нарушения прав человека нацелен на тех, кто несёт ответственность за репрессии против протестующих".

Санкции против России, по заявлениям из Брюсселя, могут быть согласованы до конца недели.

В "иранском" же " чёрном списке" 20 человек и одна организация. Санкции заключаются в заморозке активов в Европе и запрете въезжать в ЕС.