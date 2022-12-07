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Новости Европы

Иранский активист призывает предотвратить казни протестующих

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 Efi Koutsokosta
Иранский активист и журналист Таги Рахмани
Иранский активист и журналист Таги Рахмани   -   Авторское право  AP Photo/Francois Mori

Гражданский активист и журналист Таги Рахмани призвал Европейский парламент осудить вынесение протестующим в Иране смертных приговоров. Правозащитные организации заявили, что иранские власти собираются казнить некоторых участников движения в попытке его подавить.

Рахмани рассказал в Брюсселе Euronews о ситуации в своей родной стране, где с сентября продолжаются народные выступления в связи со смертью Махсы Амини после того, как она была взята под стражу «полицией нравов».

«Наши люди протестуют против деспотизма, монополии и тирании. Они указывают пальцем на г-на Хаменеи, лидера Исламской Республики, который своей тиранией довёл наше общество до очень плохих экономических и социальных условий. Режим ещё не показал никакого отступления, но люди тоже не сдаются. Идёт серьёзная борьба».

Активист выразил надежду, что международное сообщество окажет «реальную, практическую и техническую поддержку» иранским протестующим.

«Мы, конечно, не хотим войны. Мы не за войну. Мы не хотим санкций, которые навредят простым людям, но мы хотим практических шагов ради победы народа», - сказал он в интервью Euronews.

После встречи с Рахмани на прошлой неделе председатель Европарламента заявила, что она поддержит протестующих:

«Мы с народом Ирана и останемся с ним», — написал Роберта Метсола в Twitter.

Ещё в 2011 году организация «Репортеры без границ» назвала Рахмани «иранским журналистом, которого чаще всего сажают в тюрьму». В настоящее время в заключении находится его жена, активистка Наргес Мохаммади.

Посмотрите видеосюжет с субтитрами на эту тему, кликнув на фотографию Рахмани.