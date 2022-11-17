Миллиард евро на зимовку: Брюссель высылает Киеву генераторы и модульные дома

Европейский Союз предпринимает новые усилия, чтобы облегчить страдания украинцев в зимний период.

Выступая на заседании Координационного центра ЕС по чрезвычайному реагированию в Брюсселе, еврокомиссар по кризисному управлению, Янез Ленарчич, заявил, что в добавок к пакету в размере 523 миллионов евро, который Киев уже получил после начала войны, Еврокомиссия координирует поставку ещё 1800 тонн чрезвычайной помощи на сумму более 450 миллионов. Таким образом, общий объём предоставленного оборудования достигнет 74 000 тонн. Материальная помощь включает в себя поставки генераторов, обогревателей, модульных домов для зимовки, а также защитную одежду, автобусы и водовозы.

Приоритет Брюсселя – обеспечить украинцев, оставшихся без крова, временным жильём.

Сотни сборных убежищ уже развёрнуты в нескольких регионах Украины, особенно там, где находится большое количество внутренне перемещённых лиц. Янез Ленарчич Еврокомиссар по кризисному управлению

Поскольку Москва продолжает прицельные удары по украинской инфраструктуре, ещё одна важнейшая задача – помощь по восстановлению энергоснабжения. В результате российских ракетных ударов миллионы людей остались без электричества, воды и отопления по крайней мере в 16 из 24 регионов страны, а также в столице.

В ООН сообщили, что жители недавно освобожденного Херсона уже на протяжении нескольких дней живут без света и воды. На рынках не хватает продуктов, большинство магазинов пустует, а в аптеках и медицинских учреждениях нет лекарств.

ЕС предоставил Украине 500 генераторов через свой "Механизм гражданской защиты", еще 300 генераторов финансируются по линии гуманитарной помощи. Также были предоставлены ремонтные комплекты для электросетей, трансформаторы, подстанции и другое критически необходимое оборудование для устранения ущерба, нанесённого российскими атаками. "Конечно, необходимо гораздо больше, учитывая разрушительные последствия войны", – подчеркнул Ленарчич.

Большая часть этой помощи поступает через логистические центры в соседних с Украиной Польше, Словакии и Румынии. В Брюсселе призывают эти страны подготовиться к возможным волнам беженцев в зимний период.