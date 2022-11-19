Взрыв газа в жилом доме на Сахалине, есть погибшие

По меньшей мере девять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине. Один из подъездов полностью обрушился.

Агентство ТАСС со ссылкой экстренные службы сообщило о том, что пятиэтажка не была газифицирована, к трагедии могло привести неправильное хранение газового баллона. Ведётся разбор завалов.

Губернатор региона, Валерий Лимаренко, сообщил в своём телеграм-канале, что одна из пострадавших была отправлена рейсом санавиации в областной центр.

В связи с произошедшим в Тымовском районе объявлен траур.