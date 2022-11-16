Генсек НАТО: "Взрыв в Польше – не атака России"

В НАТО не увидели признаков умышленной агрессии России против Польши и её союзников. По итогам экстренного заседания альянса на уровне послов Йенс Столтенберг заявил, что по всей видимости в приграничном польском селе Пшеводув упала ракета, запущенная украинской системой ПВО.

"Ничто не указывает на то, что взрыв в Польше был результатом преднамеренной российской атаки. Мы также не наблюдаем признаков готовящихся наступательных действий против НАТО", – заявил генсек организации.

По его словам генсека, инцидент, который привёл к первым жертвам на территории страны НАТО с начала войны в Украине, – следствие массированных обстрелов украинских городов крылатыми ракетами.

Я буду предельно ясен: произошедшее – не вина Украины. Ответственность лежит целиком на России, которая продолжает вести свою незаконную войну. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Столтенберг сообщил, что расследование продолжается, а также назвал реакцию стран НАТО "ответственной" и "осторожной".

Дуда: "Нет никаких признаков, указывающих на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу".

Ранее стало известно, что Варшава не намерена задействовать 4-ю статью Вашингтонского договора для оценки угрозы независимости и безопасности своей территории. Президент страны, Анджей Дуда, заявил о вероятном "несчастном случае, достойном сожаления".

Некоторые страны-члены НАТО, включая Литву, обратились с просьбой об усилении противовоздушной обороны на восточном фланге альянса. Пока никаких новых военных решений в Брюсселе принято не было.