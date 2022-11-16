Инцидент в Польше: кто запустил ракету?

В гибели двух человек на востоке страны Польша обвинила "ракету российского производства". При этом Министерство иностранных дел не сообщило, откуда она была выпущена — и Россия, и Украина используют боеприпасы российского производства. При этом президент Польши Анджей Дуда отметил, что точных данных о происхождении ракеты пока нет.

Ракета упала на сельскохозяйственные угодья вблизи границы Польши с Украиной. Если предположения о ее принадлежности подтвердятся — это станет первым случаем с начала войны в Украине, когда российский боеприпас упал на территории страны НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил по телевидению с призывом к населению сохранять спокойствие, пока устанавливаются все детали произошедшего.

Президент страны отметил, что инцидент может быть единичным.

Главный вопрос — если ракету запустила Россия, сделала ли она это намеренно, или это произошло в результате работы украинской ПВО. В пользу последней версии, как сообщает "Ассошиэйтед Пресс", выступили три американских чиновника на условиях анонимности.

В любом случае Польша находится в состоянии боевой готовности.

В связи с нынешней ситуацией, которую мы предвидели, были реализованы процедуры, в том числе, среди прочего, мы решили повысить готовность некоторых боевых подразделений и других силовых структур в нашей стране Петр Мюллер официальный представитель правительства Польши

Минобороны России назвало обвинения в падении российских ракет "провокацией" и решительно отрицает, что стоит за "любыми ударами по целям вблизи украинско-польской границы и что фотографии предполагаемых обломков "не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".

Послы стран НАТО должны встретиться в среду по просьбе Польши на основании статьи 4-й альянса, которая позволяет членам поднимать вопросы, связанные с их безопасностью.

При этом Варшава не упомянула 5-ю статью договора, которая гласит, что вооруженное нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех.