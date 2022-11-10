Украинка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - демобилизованный парамедик. Как только началось российское вторжение, она в качестве волонтёра бросилась на передовую и помогла спасти жизни сотен солдат и мирных людей. Паевская вела видеолетопись битвы за Мариуполь. В интервью Euronews во время своего визита в Брюссель "Тайра" вспоминала ужасы войны:

«Я видела, как россияне авиаударами и артиллерией просто стирали с лица земли полумиллионный город, с 500-тысячным населением. Это было огромное место. И планомерно, квартал за кварталом, они сносили инфраструктуру и просто частное жилье, в том числе многоквартирные дома. Я наблюдала огромное количество раненых. Тяжелее всего были видеть, как страдают дети. Среди гражданских было много ампутантов, многие из них скончались. На моих руках умерло много людей. Это было очень тяжело».

Паевской удалось с помощью журналистов тайно отправить из Мариуполя несколько часов видеозаписи, которую она сделала нательной камерой. Затем "Тайра" была схвачена, но в июне освобождена. 3 месяца в российском плену нанесли её душевные травмы. По словам парамедика, она шокирована поведением оккупантов:

«Это не люди, они пытают людей. Я видела специальные помещения, оборудованные для палачей, которые пытают людей, комнаты пыток. Важно, чтобы об этом стало известно. Я хотела бы предупредить о том, что с подобной проблемой мир может столкнуться снова, если мы не остановим это вместе. Те, кто этим занимается, не имеют жалости, они беспощадны. И они хотят, чтобы все, в первую очередь Европа, покорились воле России. Это то, что они говорили мне, пока я была в плену».

Паевская задокументировала скрытой камерой то, какому обращению подвергаются на захваченных территориях украинские женщины и дети:

"Ещё одна проблема - много женщин находятся под давлением и вынуждены сотрудничать с оккупантами, которые угрожают похитить их детей и отправить в ​​Россию на усыновление, несмотря на то, что их настоящие родители живы. Поэтому иногда женщины вынуждены помогать оккупантам".

Юлия Паевская попросила Евросоюз и дальше поддерживать Украину в трудное время. По её словам, это, в частности, поможет многим украинцам пережить предстоящую зиму.