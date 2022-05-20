Украина: видеозаписи парамедика

Западные СМИ опубликовали видеозаписи, сделанные украинской активисткой и парамедиком Юлией Паевской, с позывным «Тайра», в первой половине марта на востоке Украины. Сообщается, что она успела передать свои записи журналистам из Associated Press (AP) незадолго до того, как была задержана на одном из блок-постов при попытке выехать из Мариуполя по гуманитарному коридору, организованному для эвакуации мирных жителей.

– Я верю, что она вернётся, – говорит Алёна Монова, волонтёр. – Мы сделаем всё, что в наших силах. Каждый из нас сделает всё, чтобы они вернулись целыми и невредимыми – она и её водитель, которого задержали вместе с ней.

Согласно российским СМИ, Паевская была медиком в батальоне «Азов», между тем в AP утверждают, что не смогли найти этому подтверждений.

Записи нагрудного видеорегистратора Паевской были сделаны, в частности, в больницах Мариуполя, где оказывали помощь раненым в ходе сражений – как гражданским, так и военным с обеих сторон.

– Не могу сказать, что она какой-то радикал или там нацист, или что-то ещё, – говорит Сергей Чернобривец, врач. Она вот, как сказать, как настоящий медик, который аполитичен, и он оказывает помощь всем, кто нуждается в этом.

В настоящее время неизвестно, где находится Юлия Паевская. Украинские власти внесли её в список для обмена пленными, но, по их заявлению, российская сторона ответила, что «Паевской у них нет».