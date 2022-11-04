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Германия

Страны G7 помогут Украине перезимовать

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 Alexander Kazakevich
Саммит глав МИД G7, Мюнстер, ФРГ, 4 ноября 2022 года.
Саммит глав МИД G7, Мюнстер, ФРГ, 4 ноября 2022 года.   -   Авторское право  Bernd Lauter/Pool Photo via AP

Помочь Украине подготовиться к зиме: на саммите министров иностранных дел стран "Большой семёрки" в Мюнхене обсуждалась координация усилий по восстановлению и защите важнейших объектов энергетики, водоснабжения и другой критической инфраструктуры на фоне прицельных российских ударов.

В совместном заявлении по итогам встречи действия Москвы назвали "попытками терроризировать гражданское население".

Мой украинский коллега Дмитрий Кулеба, ставший хорошим другом, вчера очень чётко сказал, что нужно украинцам в эти дни и в зимний период. Именно поэтому мы собираем и уже поставляем генераторы, обогреватели, контейнеры для жилья, санитарные установки и водяные насосы.
Анналена Бербок
Министр иностранных дел ФРГ

Главы внешнеполитических ведомств "Группы семи" также раскритиковали поставки россиянам иранского оружия (в Тегеране отвергают эти обвинения), а также призвали ОПЕК+ увеличить добычу нефти, чтобы снизить волатильность на рынках. Как сообщает Reuters, G7 и Австралия договорились установить предельную цену на российскую нефть, поставляемую по морю. При этом доходы России от экспорта нефти уже упали до минимума с марта этого года.

Ранее картель объявил о снижении объёмов добычи нефти с ноября.