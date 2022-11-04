2024: Трамп готовится к реваншу?

Дональд Трамп может объявить о решении вновь побороться за Белый дом 14 ноября – об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на три источника в ближайшем окружении миллиардера. Как утверждается, советники бывшего президента намерены выдержать недельную паузу после объявления итогов промежуточных выборов 8 ноября.

Во время митинга в Айове политик намекнул своим сторонникам, что размышляет о своём выдвижении.

Я с большой вероятностью готов это сделать снова, чтобы наша страна стала более успешной и безопасной. Так что, будьте готовы! Дональд Трамп 45-й президент США

По опросам, партия Трамп может обеспечить себе уверенное большинство в Палате представителей. Менее значительным ожидается разрыв между республиканцами и демократами в битве за Сенат, состав которого обновится на треть.

Тем не менее политик, не признавший своего поражения в 2021 году, может столкнуться с внутрипартийной борьбой. Одним из его соперников в борьбе за выдвижение может стать губернатор Флориды Рон Десантис.

Обозреватели полагают, что потенциальное выдвижение Трампа может подтолкнуть действующего главу государства – Джо Байдена – баллотироваться на второй срок.