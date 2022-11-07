English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Новости Европы

Еврокомиссия считает важным обсудить климатические репарации

Access to the comments Комментарии
 Jeremy Wilks
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Египте
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Египте   -   Авторское право  Ludovic Marin/AP

Одной из главных тем 27-й Климатической конференции ООН стало возмещение ущерба, нанесённого планете и людям. Предлагается заставить тех, кто больше других загрязняет окружающую среду, платить компенсацию развивающим странам, которые от этого больше всего пострадали. Об этом рассказала корреспонденту Euronews Джереми Уилксу в Шарм-эль-Шейхе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен: Это важная тема, и я рада, что она включена в повестку дня, где её раньше не было. Сейчас важно сесть всем вместе и действительно определить, что это за потери, как они велики, а затем посмотреть на имеющееся в нашем распоряжении финансирование. И я не говорю о 100 миллиардах долларов в год, которые предназначены на борьбу с изменением  климата. Евросоюз  вносит свою долю в 23 миллиарда, это больше, чем справедливая доля. Но я говорю о фондах, создание которых нужно рассмотреть.

Euronews: Самый быстрый способ сделать это — ввести налог на неожиданно высокую прибыль энергетических компаний. Почему этого не происходит? 

Фон дер Ляйен: О, мы только что приняли в Евросоюзе законодательство, позволяющее странам-членам вводить налог на непредвиденные доходы, чтобы снять чрезмерную прибыль, которую получают компании, производящие энергию.

Euronews: Но вы говорите другим лидерам, которых вы встречает здесь, чтобы они делали то же самое? 

Фон дер Ляйен: Не мне им говорить такое, но я могу показать им, что это работает в Евросоюзе, и что страны-члены берут эти деньги для поддержки уязвимых домохозяйств и уязвимых предприятий. Так что это адресный подход, и это абсолютно правильно. Я думаю, это - вклад энергопроизводящих компаний в преодоление кризиса, который они должны вносить.

Euronews: Одно из других критических замечаний, исходящих от более бедных стран к более богатым, которое я услышал сегодня, заключалась в том, что более богатые страны на самом деле оставляют себе некоторые новые технологии, электромобили, аккумуляторы и т. д.... Мы действительно делаем  достаточно справедливым этот переход, или мы просто пытаемся обеспечить его в Европе, а не где-либо еще?

Фон дер Ляйен: Это очень важный момент. Возьмем, к примеру, три соглашения на COP27. Одно было заключено с Казахстаном по водородным возобновляемым источникам энергии, а также по батареям. И то, что мы делаем, — это привлечение государственных, а также частных инвестиций в регион. Таким образом, Казахстан может развивать цепочку создания стоимости. Мы не применяем эксклюзивный подход. Наши партнёры решают, насколько им расширяются и куда они экспортируют. Это касается того же водорода, и например, партнерство по нему с Египтом, здесь».