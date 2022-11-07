Еврокомиссия считает важным обсудить климатические репарации

Одной из главных тем 27-й Климатической конференции ООН стало возмещение ущерба, нанесённого планете и людям. Предлагается заставить тех, кто больше других загрязняет окружающую среду, платить компенсацию развивающим странам, которые от этого больше всего пострадали. Об этом рассказала корреспонденту Euronews Джереми Уилксу в Шарм-эль-Шейхе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен: Это важная тема, и я рада, что она включена в повестку дня, где её раньше не было. Сейчас важно сесть всем вместе и действительно определить, что это за потери, как они велики, а затем посмотреть на имеющееся в нашем распоряжении финансирование. И я не говорю о 100 миллиардах долларов в год, которые предназначены на борьбу с изменением климата. Евросоюз вносит свою долю в 23 миллиарда, это больше, чем справедливая доля. Но я говорю о фондах, создание которых нужно рассмотреть.

Euronews: Самый быстрый способ сделать это — ввести налог на неожиданно высокую прибыль энергетических компаний. Почему этого не происходит?

Фон дер Ляйен: О, мы только что приняли в Евросоюзе законодательство, позволяющее странам-членам вводить налог на непредвиденные доходы, чтобы снять чрезмерную прибыль, которую получают компании, производящие энергию.

Euronews: Но вы говорите другим лидерам, которых вы встречает здесь, чтобы они делали то же самое?

Фон дер Ляйен: Не мне им говорить такое, но я могу показать им, что это работает в Евросоюзе, и что страны-члены берут эти деньги для поддержки уязвимых домохозяйств и уязвимых предприятий. Так что это адресный подход, и это абсолютно правильно. Я думаю, это - вклад энергопроизводящих компаний в преодоление кризиса, который они должны вносить.

Euronews: Одно из других критических замечаний, исходящих от более бедных стран к более богатым, которое я услышал сегодня, заключалась в том, что более богатые страны на самом деле оставляют себе некоторые новые технологии, электромобили, аккумуляторы и т. д.... Мы действительно делаем достаточно справедливым этот переход, или мы просто пытаемся обеспечить его в Европе, а не где-либо еще?

Фон дер Ляйен: Это очень важный момент. Возьмем, к примеру, три соглашения на COP27. Одно было заключено с Казахстаном по водородным возобновляемым источникам энергии, а также по батареям. И то, что мы делаем, — это привлечение государственных, а также частных инвестиций в регион. Таким образом, Казахстан может развивать цепочку создания стоимости. Мы не применяем эксклюзивный подход. Наши партнёры решают, насколько им расширяются и куда они экспортируют. Это касается того же водорода, и например, партнерство по нему с Египтом, здесь».